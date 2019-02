Sem tempo para estudar? Confira as opções de formação on-line 💻

A Universidade do Livro oferece dois cursos voltados a profissionais que buscam aperfeiçoamento no mercado editorial. Ambos são a distância e desenvolvidos em um ambiente virtual de aprendizagem, no qual estão os textos, videoaulas e exercícios. A cada semana, uma nova aula é disponibilizada.

OBJETIVOS

Permitir ao aluno acompanhar em detalhe todos os passos da produção editorial e adquirir uma visão abrangente da edição de um livro. O aluno, ao longo do curso, é levado a refletir sobre os principais aspectos e questões do processo de produção no contexto geral do funcionamento de uma editora, do momento em que é definida a realização de uma obra até a entrega dos arquivos completos do livro à produção gráfica. Carga horária: 45 horas

Datas: 5 de fevereiro a 14 de maio de 2019

Oferecer ao cursista um panorama teórico e prático do trabalho de preparação e revisão de texto para o mercado editorial, para que ele possa entender o seu papel no fluxo de produção e a sua relação com os outros atores do processo. Discutir abordagens, técnicas e limites de intervenção no texto com exercícios práticos, de modo que o cursista tenha a oportunidade de testar suas próprias soluções. Indicar caminhos de aprimoramento profissional. Carga horária: 33 horas

Datas: 14 de fevereiro a 25 de abril de 2019