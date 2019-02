Grupo L’OCCITANE e Loop Industries assinam acordo de longo prazo

O Grupo L’OCCITANE selecionou a Loop Industries como principal fornecedor de plástico PET 100% reciclado de qualidade virgem.

Isso representa um marco importante no compromisso de longa data do Grupo com as embalagens sustentáveis, recicláveis e com design ecológico.

Por mais de 10 anos, a L’Occitane en Provence vem lançando iniciativas como os produtos com refil ecológico, a reciclagem na loja e os frascos de plástico 100%

reciclado.

Ao incorporar o plástico PET da marca LoopTM em suas embalagens, o Grupo L’OCCITANE alcançará sua meta de utilizar plástico 100% reciclado nos frascos dos produtos L’Occitane en Provence até 2025.

Genebra, Suíça (4 de fevereiro de 2019) – O Grupo L’OCCITANE, fabricante e varejista cosméticos e produtos de bem-estar, baseados em ingredientes naturais e cinco marcas líderes, e a Loop Industries, Inc. (Nasdaq: LOOP), empresa líder de inovação tecnológica em plástico sustentável, anunciaram hoje a assinatura de um acordo de longo prazo para fornecimento de plástico PET 100% sustentável da marca LoopTM. Com o acordo, a marca L’Occitane en Provence começará a incorporar o plástico PET LoopTM às embalagens de seus produtos a partir de 2022, permitindo o aumento dos atuais 30% de plástico reciclado, para 100% em seus frascos até 2025, inserindo assim o logotipo da Loop em todas as embalagens que contenham o plástico PET LoopTM.

Seguindo a forte tendência por soluções em embalagens sustentáveis, a Loop Industries desenvolveu uma tecnologia de upcycling de transformação, que aceita frascos e embalagens de plástico, carpetes e tecidos de poliéster de qualquer cor, transparência ou condição, e até mesmo plásticos oceânicos que foram degradados pelo sol e pelo sal, para oferecer aos proprietários de marcas parceiras um produto de plástico sustentável. A iniciativa ajuda a resolver o problema da poluição por plástico, e ainda atende aos requisitos do FDA (Food and Drug Administration), para uso em embalagens de grau alimentício. Portanto, quando o logotipo da Loop aparecer em uma embalagem da marca, constata-se aos consumidores de que o plástico é sustentável. Trata-se de um desenvolvimento revolucionário, e o Grupo L’OCCITANE muito entusiasmada por encontra-se entre as marcas globais parceiras da Loop, já que o Grupo continua a inovar e a estabelecer novos padrões no setor.

“Uma de nossas principais missões é ajudar as empresas a utilizarem suas embalagens como um símbolo de seu compromisso com a sustentabilidade, e não um símbolo de desperdício. Estamos muito satisfeitos com a parceria com o Grupo L’OCCITANE, uma marca líder no varejo premium, para fazer exatamente isso”, afirmou Daniel Solomita, fundador e CEO da Loop Industries. “Estamos convencidos de que as empresas que realizarem esta transição, utilizando embalagens sustentáveis e incentivando a reciclagem, ajudarão a restaurar nosso meio ambiente e a criar maior valor econômico.”

O Grupo L’OCCITANE sempre foi muito consciente sobre o impacto das embalagens, e a importância fundamental do design ecológico e da reciclagem. Com a natureza no centro de seus negócios, o Grupo está comprometido com a limitação de seu impacto no meio ambiente em cada etapa possível, desde a formulação do produto e a embalagem sustentável até a distribuição final. A empresa introduziu os refis ecológicos pela primeira vez em 2008 e, atualmente, propõe 15 produtos L’Occitane en Provence com refil ecológico. Esses produtos não só usam até 90% menos embalagens que os recipientes originais (representando uma economia de 121 toneladas em 2018), mas também diminuem as emissões de CO2 graças à redução no transporte de produtos. O Grupo ainda trabalha com fornecedores especializados para projetar embalagens mais leves, que priorizem materiais reciclados, e têm como objetivo o aumento de seus atuais 84% de plástico tecnicamente reciclado para 100% de nossos frascos até 2025.

Tanto a Loop quanto o Grupo L’OCCITANE sabem da importância de manter o plástico na economia e fora do meio ambiente. Este acordo potencializa a capacidade do Grupo de fechar o circuito sobre seus frascos plásticos. A L’Occitane en Provence está indo além, e oferecendo pontos de coleta de embalagens vazias, incentivando seus clientes a participarem também. Desde 2014, o Grupo L’OCCITANE trabalha com a TerraCycle®, coletando embalagens vazias de produtos da marca em 30% de suas lojas próprias no mundo todo, com o objetivo de chegar a 100% até 2025.

Para Adrien Geiger, diretor global de marca da L’Occitane en Provence, “nossa marca é inspirada pela natureza, pelas pessoas e pela cultura, e usamos ingredientes naturais derivados de plantas e uma fabricação ecologicamente correta há mais de 40 anos. Portanto, somos muito conscientes da importância do design ecológico e das embalagens sustentáveis. Temos lançado iniciativas como os produtos com refil ecológico, a reciclagem na loja e os frascos de plástico 100% reciclado há mais de 10 anos e continuamos a evoluir nessa área. A tecnologia inovadora que a Loop oferece é um divisor de águas, que pode nos ajudar a contribuir de forma substancial para a solução da preocupação global crescente com a poluição por plástico. Estamos animados com assinar o acordo com a Loop, que representa uma mudança significativa em nossa abordagem em relação ao plástico.”

O Grupo L’OCCITANE está usando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como estrutura para lidar com seus desafios ambientais de forma proativa e contribuir para o esforço global de redução da poluição por plástico. Como parte disso, a L’Occitane en Provence assinou o Compromisso Global por uma Nova Economia do Plástico da Fundação Ellen MacArthur, uma iniciativa que está promovendo ações entre as empresas e governos para trabalhar em soluções que tratem a raiz e as causas dos resíduos e da poluição de plástico.

Sobre o Grupo L’OCCITANE

O Grupo L’OCCITANE é um Grupo internacional que fabrica e comercializa produtos de beleza e bem-estar ricos em ingredientes naturais. Líder global no mercado de beleza premium, o Grupo possui mais de três mil pontos de venda, incluindo 1.555 lojas próprias, e está presente em 90 países. Por meio de suas cinco marcas (L’Occitane en Provence, Melvita, Erborian, L’Occitane au Brésil e LimeLife by Alcone), o Grupo oferece experiências de beleza novas e extraordinárias, usando produtos de alta qualidade que respeitam a natureza, o meio ambiente e as pessoas. Para mais informações, acesse https://group.loccitane.com/

Sobre a Loop Industries, Inc.

A Loop Industries, Inc. (“Loop” ou “a Empresa”) é uma empresa de tecnologia cuja missão é acelerar a mudança do mundo em direção ao plástico sustentável e afastando-se de nossa dependência de combustíveis fósseis. A tecnologia patenteada e proprietária da Loop desacopla o plástico dos combustíveis fósseis através da despolimerização de resíduos de plástico e fibra de poliéster até seus blocos básicos (monômeros). Os monômeros são então filtrados, purificados e polimerizados novamente para criar um plástico de poliéster de qualidade virgem adequado para uso em embalagens de grau alimentício. As ações comuns da Empresa estão listadas no Mercado Global da Nasdaq sob o símbolo “LOOP”. Para mais informações, acesse www.loopindustries.com. Siga-nos no Twitter: @loopindustries, Instagram: loopindustries, Facebook: www.facebook.com/Loopindustrie/ e LinkedIn: www.linkedin.com/company/loop-industries/

