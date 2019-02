Grandes lançamentos para o agronegócio acontecerão na Agrishow 2019

Uma série de novidades está sendo preparada para os visitantes, que podem adquirir seu ingresso no site oficial

As expectativas são positivas para a Agrishow 2019 – 26ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, que acontecerá entre os dias 29 de abril e 3 de maio, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O evento deve contar com a participação de mais de 800 marcas expositoras nacionais e internacionais e deve reunir mais de 150 mil visitantes qualificados do Brasil e do exterior em 440 mil m² de área.

“É importante que todos, expositores e visitantes, programem suas visitas para a Agrishow, uma vez que é lá que acontecem os grandes lançamentos mundiais de máquinas, equipamentos e insumos”, afirma Francisco Matturro, presidente da Agrishow 2019. “De maneira geral, o ano está muito positivo. Os preços estão bons, as commodities estão com boas demandas, os agricultores estão produzindo muito bem no país como um todo, com algumas exceções regionais. A leitura que temos de fazer em relação às expectativas para a Agrishow deve se basear em outros sinais. E, do ponto de vista institucional e político, os sinais são altamente positivos, não só para o agro, mas para a economia como um todo”, complementa.

Por ser a feira que movimenta o agronegócio no Brasil, a Agrishow 2019 confirma duas atrações que são consideradas pelo público visitante como diferenciais do evento: a Arena do Conhecimento e a Arena de Demonstrações de Campo. Palco de apresentações de novas tecnologias, conhecimento e tendências, a Arena de Conhecimento terá eventos de conteúdo que irão levar informação relevante para o dia a dia e para os negócios dos profissionais do campo. Já a Arena de Demonstrações de Campo oferecerá aos visitantes a oportunidade de ver áreas de plantio e tratos culturais de hortifrúti pela Coopercitrus, bem como outras demonstrações de tecnologia.

“Esta é oitava edição que a Coopercitrus está expondo na Agrishow e estamos bastante satisfeitos com os resultados, pois, ano após ano, aumenta o número de visitantes em nosso estande. Temos evoluído nos negócios realizados durante a feira e, por se tratar de uma área central da região de atuação da cooperativa, a Agrishow é um evento onde nossos cooperados marcam presença. Todo ano, a cooperativa convida 10 mil cooperados para visitarem a feira, onde temos a oportunidade de mostrar alguns serviços que são realizados e orientar os produtores sobre as melhores práticas na agricultura. Além disso, compartilhar a feira com os maiores fabricantes em equipamentos e insumos do Brasil e do mundo é muito importante. Então, para uma cooperativa que tem como vanguarda a inovação e a busca de soluções integradas, estar na feira é motivo de satisfação e de orgulho”, diz Fernando Degobbi, presidente executivo da Coopercitrus.

Principal feira do setor na América Latina, a 26ª Agrishow já está com seus ingressos à venda. Para adquirir o ticket, acesse este link e siga as informações e instruções para a compra online. O evento é uma iniciativa das principais entidades do agronegócio no país: Abag – Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Anda – Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp – Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo e SRB – Sociedade Rural Brasileira, e é organizado pela Informa Exhibitions, integrante do Grupo Informa, um dos maiores promotores de feiras, conferências e treinamento do mundo com capital aberto.

Mais informações:

AGRISHOW 2019 – 26ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação

Data: 29 de abril a 3 de maio de 2019

Local: Rodovia Antônio Duarte Nogueira, Km 321 – Ribeirão Preto (SP)

Horário: das 8h às 18h

www.agrishow.com.br

