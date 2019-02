Ainda dá tempo: Produção editorial com inscrições prorrogadas

OBJETIVOS

Permitir ao aluno acompanhar em detalhe todos os passos da produção editorial e adquirir uma visão abrangente da edição de um livro. O aluno, ao longo do curso, é levado a refletir sobre os principais aspectos e questões do processo de produção no contexto geral do funcionamento de uma editora, do momento em que é definida a realização de uma obra até a entrega dos arquivos completos do livro à produção gráfica. Carga horária: 45 horas

Datas: 5 de fevereiro a 14 de maio de 2019 SAIBA +