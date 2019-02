 “GUEST REVIEW AWARDS 2018 BOOKING.COM”: INCONFIDENTE MINEIRO RECEBE CLASSIFICAÇÃO 9,1…

JORNAL GRITO CIDADÃO

Por : Pettersen Filho

Localizado na Região da Pampulha, bem próximo ao Conjunto Arquitetônico tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, um dentre tantos locais aptos a receber visitantes na Capital Mineira de Belo Horizonte, o Hostel & Cerimonial Inconfidente Mineiro acaba de ser Certificado pelo Portal de hospedagem Booking.com com a honraria do Prêmio "Guest Review Awards 2018" que o classificou com a Nota 9,1 out of 10 (Melhor de Belo Horizonte/MG), na avaliação do Ferramental Booking, altamente prestigiado e reconhecido mundialmente…

SARAU POÉTICO: “A INCONFIDÊNCIA MINEIRA NOSSA DE HOJE EM DIA…”

Por : Pettersen Filho

“Crônica recorrente, que todos os anos, com pequenas modificações e contextualização história, reproduzo a cada 21 de Abril, ora, novamente reedito, em dias acalorados de hoje, quando se discute a Crise Financeira Mundial , a Desoneração Fiscal e o Papel do Estado Brasileiro na Economia e nos Meios de Produção, no promiscuo Jogo Político do “Toma Lá e Me Dá Cá ”do Congresso Nacional, e entre os vários Institutos da Federação, União, Estados e Municípios , tendo por personagens Figuras já Carimbadas da Velha República, tais como José Sarney, Michel Temer e outros, é necessário, especialmente, que reportemos o 21 de abril de 1789, em que, cansados do Jugo Português e da Ferocidade Arrecadatória da Coroa, reuniram-se, em Vila Rica – MG, atual cidade de Ouro Preto, alguns intelectuais da época, a destacar, Cláudio Manoel, Thomaz Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, Padre Rolim, Tiradentes , e muitos, muitos sonegadores… http://www.abdic.org.br/index.php/2137-dia-03-02-sarau-poetico-a-inconfidencia-mineira-nossa-de-hoje-em-dia

POR QUÊ INCONFIDENTE MINEIRO ?

Por : Pettersen Filho

“Quando se fala de Minas Gerais, a primeira ideia que vem a mente de muitas pessoas é a imagem de uma Maria-Fumaça correndo pacificamente por entre vales e montanhas sinuosas, reportando a um passado de cidades históricas que hoje não existe mais…

Outros, mais introspectivos, lembram da boa gente mineira que matreiramente prefere guardar silêncio diante de quase tudo.

No entanto, não é exatamente essa Minas Gerais que tenciono aqui abordar… http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/2132-sarau-de-poesias-por-que-inconfidente-mineiro

ANTUÉRPIO PETTERSEN FILHO: “ESSE POETA…”

“Por : Prof. José Augusto Carvalho

Como professor de português sou muitas vezes requisitado por meus alunos para dar parecer em suas criações literárias em prosa ou em verso, ou em ultima instância para fazer as correções necessárias. Acolho de bom grado a tarefa porque não existe obra de que não se possa aproveitar ao menos uma frase que valha o esforço da leitura. E também porque, como diria Guimarães Rosa, “um livro pode valer pelo que muito nele não deveria caber”…. http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/2131-antuerpio-pettersen-filho-esse-poeta

CONFIRMADO EM 2019 : SEGUNDO ENCONTRO DE POETAS, ARTISTAS E TROVADORES MINAS / ESPIRÍTO SANTO MARCADO PARA SETE DE SETEMBRO, EM BELO HORIZONTE/MG

Por : Pettersen Filho

Absoluto sucesso, já em 2018, quando ocorreu em sua Primeira Versão, iniciativa da Academia de Letras e Artes de Poetas Trovadores-Clube de Trovadores Capixabas, por seu Gestor, Clério Borges e demais Acadêmicos, nem bem iniciou-se o ano de 2019, e já foi agendada, para o Fim de Semana entre 06 e 08/09/2019 o Segundo Encontro, com saída de Vitória/ES, em 06/09, de Trem, chegada em BH no mesmo dia, com acomodação e estalagem no Cerimonial & Hostel Inconfidente Mineiro, onde ocorrerá o evento…

…HOSTEL & CERIMONIAL INAUGURAM ESPAÇO COM SEÇÃO DE SOUVENIR E LEMBRANÇAS DE BELO HORIZONTE/MG, COM CD`S, DVD`S, LIVROS, DOCES, COMIDAS TÍPICAS E CACHAÇAS DE MARCA PRÓPRIA…

Por : Pettersen Filho

Com rígida observação nos hábitos dos que nos visitam, e visitam Belo Horizonte, enfim, Minas Gerais, Hóspedes em Geral, Artistas, Escritores e Amigos, lugar apreciado por itens únicos, pelo Pão de Queijo, Cachaça, Feijão Tropeiro, Frango com Quiabo, Queijo e a Boa Música, o Cerimonial & Hostel Inconfidente Mineiro resolveram criar em seu ambiente uma Seção, Loja de Souvenires, próprios à fornecerem o que os visitantes, nem sempre com tempo para tal, somente costumam encontrar no Mercado Central, Rodoviária ou Feira Hippie da Cidade: Quitutes, Culinária Mineira, CD`s e DVD`s alusivos a Minas Gerais… http://www.abdic.org.br/index.php/2111-hostel-cerimonial-inauguram-espaco-com-secao-de-souvenir-e-lembrancas-de-belo-horizonte-mg-com-cd-s-dvd-s-livros-doces-comidas-tipicas-e-cachacas-de-marca-propria

Por : Pettersen Filho

Relativamente novo, com menos de um ano de atividade, o Hostel & Cerimonial Inconfidente Mineiro, demonstrando que está antenado com as boas praticas modernas, e com a mais fina tecnologia, acaba de ganhar sistema de reservas de Vagas pela internet, em convênio com o Portal Booking.com …

INCONFIDENTE MINEIRO – CERIMONIAL & HOTEL: “DA FICÇÃO A REALIDADE

Por : Pettersen Filho

Belo Horizonte Capital Afrodisíaca de todos o Mineiros, e Não-mineiros, acaba de ganhar o seu verdadeiro Espaço", localizado bem no meio do Conjunto Arquitetônico da Lagoa da Pampulha, no Bairro Santa Amélia, bem próximo ao Aeroporto da Pampulha e a Estação de Ônibus Urbanos Move, também na Pampulha, Belo Horizonte acaba de ganhar o seu mais novo Hotel, na verdade, um misto entre Hotel e Albergue…

Por : Pettersen Filho

Tencionando consolidar a Marca “Inconfidente Mineiro”, estamos disponibilizando para nossos Hospedes, & Amigos, a melhor Cachaça Mineira, agora “Inconfidente Mineiro”, diretamente de Salinas/MG, engarrafada e vendida nas dependências do Hostel homnônimo, unicamente, o que lhe confere atestado de Idoneidade e Origem… http://www.abdic.org.br/index.php/2093-inconfidente-mineiro-agora-tambem-cahaca-pura-de-salinas-mg

Por : Pettersen Filho

"Da Ficção à Realidade", bem como insinua o Título da presente abertura, Belo Horizonte Capital Afrodisíaca de todos o Mineiros, e Não-mineiros, ganha o seu verdadeiro Espaço", localizado bem no meio do Conjunto Arquitetônico da Lagoa da Pampulha, no Bairro Santa Amélia, bem próximo ao Aeroporto da Pampulha e a Estação de Ônibus Urbanos Move, também na Pampulha, Belo Horizonte acaba de ganhar o seu mais novo Hotel, na verdade, um misto entre Hotel e Albergue (em termos modernos, meio que, assim, um "Hostel", ainda que inusitado e atípico, onde privacidade, e coletividade, são preservados), reunindo o que de melhor há nos dois modelos, em que o primeiro reúne a distinção e a privacidade, essencial ao conforto e liberdade do Hospede, e o segundo, agrega os valores essenciais ao viajante, qual seja a Instalação simples e econômica, própria dos Albergues…

A ESQUERDA E OS MILITARES NO GOVERNO

Por : Percival Puggina

No Brasil, com aquela presunçosa superioridade moral que desaba quando confrontada com o passado e o presente, a esquerda brasileira costuma se apresentar como isenta de todo preconceito. Seus militantes se proclamam dotados de uma alma acolhedora, expressa num par de braços abertos à humanidade. Porém, quando essas virtudes são escrutinadas, se vê que os genocídios do passado são acolhidos no silêncio e se reproduzem no presente venezuelano; se evidencia que liberais e conservadores não são tolerados e que, especialmente, o desdém aos militares e às Forças Armadas atinge as raias do fetiche. O fetiche, no caso, não é de culto, mas de rejeição… http://www.abdic.org.br/index.php/2139-a-esquerda-e-os-militares-no-governo

… NA CALADA DA NOITE : “DIAS TOFOLLI SUBMETE SENADO E HUMILHA PODER INDEPENDENTE DA REPÚBLICA…”

Por : Pettersen Filho

Guardião último da Carta Magna da República, o STF – Supremo Tribunal Federal, nem por isso Onipotente, e Senhor Absoluto de Todas as Razões, mas, apenas mais um dos Entes da República, que compõe o Triatlo de toda Democracia, e como não a brasileira, sendo os três vértices, Poder Executivo, no plano Federal, entenda-se Palácio do Planalto, no âmbito do Judiciário, o próprio STF, e, por derradeiro, Casa Maior do Legislativo, o Senado Federal, em paradigma com a Câmara dos Deputados Federais, com quem irmana e aglutina, como condição inexorável do advento da lei, cada um deles, independentes e autônomos, com a sua competência e organograma próprio, inclusive Regimento Interno soberano, não pode, dessa feita, um Poder sobressair sobre o outro, nem o Senado, por seu alvitre, afora as Normas Constitucionais, determinar como deve o Executivo, por exemplo, pautar-se, sob pena de intervenção de um Poder sobre o outro… http://www.paralerepensar.com.br/paralerepensar/texto_jornal.php?id_publicacao=50613

…MARIANA, BRUMADINHO E OUTRAS MAIS : “DE QUEM É A CULPA ?”

Por : Pettersen Filho

Quase uma Semana depois da “Tragédia”, ou “Crime” ocorrido em Brumadinho, quando Barragem de Decantação de Minérios da Empresa Mineradora Vale estourou, levando à morte imediata quase meio mil pessoas, entre mortos e desaparecidos, passada a Lama que a Imprensa tradicional sempre espalha no calor dos fatos, impulsionada por sensacionalismo, ou viés político partidário, pagos ou não, certo é que a “Vale” simbolozinho em forma de tulipa esverdeada como a Empresa, suavemente, gosta de ser associada, outrora Vale do Rio Doce, tal qual era chamada quando da sua concepção, nos ano 40, por Getúlio Vargas, em plena Guerra Mundial, junto com o BNDES e a CSN – Companhia Siderúrgica Nacional, dentre um Projeto Patriótico de Mineração e Siderurgia, enterrado nos anos 90 por FHC, na Privatização Criminosa de ambas, ora pronuncio-me a respeito… http://www.abdic.org.br/index.php/2135-mariana-brumadinho-e-outras-mais-de-quem-e-a-culpa

CUSTO DA VIOLÊNCIA E DA IMPUNIDADE

Por : Percival Puggina

No início deste ano, o Estado de Minas publicou matéria com dados do IPEA sobre o custo da violência no ano de 2017. Quase 6% do PIB nacional (5,9% para ser mais preciso) foram contabilizados como perda devida à violência. Estamos falando de R$ 389 bilhões, montante equivalente a 13,5 vezes o previsto como dotação ao programa Bolsa Família para este ano de 2018; ou, ainda, o dobro do déficit anual da União… http://www.abdic.org.br/index.php/2134-custo-da-violencia-e-da-impunidade

QUE FUTURO PARA A UNIÃO EUROPEIA ?

Por : António Justo

ALEMANHA E FRANÇA REFORÇAM TRATADO DE UNIÃO EM AACHEN : A nova Situação

Pelo tratado de Aix la Chapelle, a Alemanha e a França fortalecem a união, em tempos de Brexit e de nacionalismos (1). Com o divórcio do RU, a Alemanha e a França unem-se, atempadamente, para que a razão económica liberal continue a ser o credo e a União Europeia não vacile. De futuro, nada funcionará na Europa sem o casal Paris-Berlim (Coração-razão!); é, certamente, também uma tentativa para prolongar a paz na Europa, a longo prazo… http://www.abdic.org.br/index.php/2133-que-futuro-para-a-uniao-europeia

O REINO UNIDO NÃO TEM DE PERTENCER À UNIÃO EUROPEIA…

Por : António Justo

A situação em Jogo a Ideia de grande Nação e Império

No Reino Unido os nacionalistas pretendem um Brexit desordenado, porque assim se prometem preservar a soberania nacional e vantagens económicas. Os moderados querem um divórcio regulado, mas sem que o Reino Unido e a Irlanda do Norte fiquem permanentemente dependentes da União Aduaneira com a EU. Por seu lado a EU espera que se realize um segundo referendo. A Irlanda tem medo de perder a vantagem da sua economia e da segurança da ilha e, por isso, insiste numa fronteira aberta com a Irlanda do Norte. A possibilidade de guerra (atentados, a nova IRA) na Irlanda do Norte revela-se como um trunfo para a EU… http://www.abdic.org.br/index.php/2129-o-reino-unido-nao-tem-de-pertencer-a-uniao-europeia

MARCO AURÉLIO : “O LIXO DO MINISTRO DO STF…”

Por : Pettersen Filho

… ainda outro dia, frustrado na sua tentativa Constitucional, de isentar do Cárcere Luis Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, regularmente processado e condenado, em devido processo legal, mediante crassa matéria probatória, Decisão revertida no instalar das Férias Forenses na Corte, pelo seu Presidente de Plantão, Dias Toffoli, referimo-nos ao Ministro Marco Aurélio, que predominantemente alega entender, Juízo exclusivo seu, que somente deve permanecer no Cárcere os Julgados em última instância, ao contrário do entendimento da maioria da Casa, ao receber a notícia de que Liminar concedida pelo Ministro Fux, seu colega, favorável a suspensão do processamento do Senador Flávio Bolsonaro pela Justiça do Rio de janeiro, por entender que é assegurado ao Senador Fórum privilegiado, assim teria se referido o Ministro Aurélio: “No meu gabinete tal pedido seria remetido para a Lata de Lixo!”.. http://www.paralerepensar.com.br/paralerepensar/publicacoes.php?opc=editar&id_publicacao=50542

O BRASIL, A INFRAESTRUTURA E A RECESSÃO.

Por : Profa. Guilhermina Coimbra*

Os brasileiros estão atentos à questão-chave e essencial para manter o Brasil flutuando nas recessões: a infraestrutura. Sem estradas, pontes, ferrovias e portos, não há como escoar a produção. No mínimo, com segurança e competitividade.

Em março de 2019, está prevista a concessão, de mais doze aeroportos, incluindo Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ), e a licitação da concessão da Ferrovia Norte-Sul.

A expectativa é a conexão ferroviária de Mato Grosso à Norte-Sul, unindo os Portos de Itaqui, ao Norte, e de Santos, ao Sul…. http://www.abdic.org.br/index.php/2127-o-brasil-a-infraestrutura-e-a-recessao

BOLSONARO EM DAVOS ; “UM PRESIDENTE LIGHT DIET…”

Por : Pettersen Filho

Comparecendo em sua primeira viagem internacional, com menos de 20 dias no Poder, o Presidente recém eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, pouco falou e muito disse, em discurso de menos de seis minutos, quando teria direito de falar pelo menos trinta, no Fórum Econômico de Davos, tradicional reduto europeu, onde normalmente se reúnem, uma vez por ano, as maiores potências econômicas do Planeta, bem como os milionários proprietários das maiores corporações econômicas mundiais, debatendo temas do momento e caminhos a seguir…http://www.paralerepensar.com.br/paralerepensar/texto_jornal.php?id_publicacao=50536

“OPERAÇÃO VALKIRIA” : GOLPE DE ESTADO É TENTADO NA VENEZUELA…

Por : Pettersen Filho

Fruto da Cobiça Internacional, País Politicamente fragilizado, uma das maiores Reservas de Petróleo do Mundo, objeto de disputa da Geopolítica Mundial, que confronta, de um lado, interesses do Velho e Imperialista Ocidente, que convergem Brasil, Europa e Estados Unidos, tendo por parte adversa, Russos, que já detém Base na Ilha de La Orchila, armados até os dentes, dizem, Chineses, Iranianos e Cubanos, fala-se que os Médicos do “Mais Médicos” cubanos já estão lá, a Venezuela acaba de sofrer, ontem, uma Tentativa de Golpe, ou, mais propriamente, uma “Quartelada”, em que Oficiais de baixa patente, não do seu Exército, ou dos relevantes Comitês Bolivarianos, Reserva Moral e Estratégica criada por Hugo Chaves, à parte do próprio Exército, mas, sim, a pouco expressiva Guarda Nacional, aquartelou-se, e valendo-se de inexistente Clamor Público, questionou o Governo, reprimida e presa em poucas horas, levando a detenção cerca de 27 homens…http://www.paralerepensar.com.br/paralerepensar/texto_jornal.php?id_publicacao=50530

O BRASIL QUE RENASCEU DAS URNAS

Por : Percival Puggina

Com frequência ouço comunicadores afirmando que o novo governo reclamava da ideologia determinante nos anteriores e, agora, tão logo eleito, vem com outra ideologia. Fingindo afogamento na banheira dos fatos, exclamam como quem fala de uma troca de seis por meia dúzia: “Quer dizer, então, que era só por ideologia?” e acrescentam indignados: “Estão substituindo todos os ocupantes de cargos por outros da sua ideologia”… http://www.abdic.org.br/index.php/2124-o-brasil-que-renasceu-das-urnas

REDE GLOBO DE TELEVISÃO : “ A VERDADE QUE NINGUÉM QUER CONTAR…”

Por : Pettersen Filho

“Ordem do Dia”, bem como era conveniente nos Quarteis, no Tempo de Ditadura brasileira, em que os parâmetros do Ditador de Plantão eram exarados, demonstrando a orientação dada aos Comandados, 64 em diante, a Rede Globo de Televisão, surgida em 1965, por Obra e Graça do Governo Militar de Plantão, reinante até o advento da Internet, e das Redes Sociais, Dona e Senhora absoluta das Campanhas Publicitárias do Governo Federal, mesmo depois da Abertura, de Tancredo Neves e das “Diretas Já”, situação que preponderou nos Governos “Ditos” Democráticos, de Sarney, FHC e Lula, detentora da grande maioria concedida das verbas públicas, da Propaganda Oficial, com que se nutre e enriquece, enquanto todos os governos acima referidos eram reféns do seu Ibope, e largo alcance, representado pela inquestionável Audiência Televisiva brasileira, fazendo propaganda da CEF, Petrobrás e Correios, órgãos que detém Monopólio, absolutamente prescindíveis de qualquer propaganda, ora afundada em dividas, e no Paredão da História, que ameaça varre-la do Poder, não se cansa de atacar os Bolsonaros, justamente, não por apego a Democracia, ou a Justiça, que a arremete e questiona, mas por ver-se questionada, e alijada do Poder… http://www.abdic.org.br/index.php/2123-rede-globo-de-televisao-a-verdade-que-ninguem-quer-contar

MINISTRO FUX : “O PAU QUE DÁ EM BOLSONARO, TAMBÉM TEM QUE DAR EM BOLSONARO…”

Por : Pettersen Filho

Apoiador de Jair Bolsonaro à Candidato a Presidência da República, desde o primeiro momento, sem esboçar, ora, qualquer arrependimento, não por nítida adesão a esse, mas muito antes pelo contrário, por não poder concordar com um Governo Cooptador e Criminoso de Luís Inácio Lula da Silva, vi em Jair Bolsonaro uma inexorável alternativa, ante ao Status Quo de um Estado completamente assaltado pela outrora, e nada saudosa, República dos Sindicatos, e do Petrolão do PT… http://www.paralerepensar.com.br/paralerepensar/publicacoes.php?opc=editar&id_publicacao=50496

BREXIT : “TODAS AS CULPAS DA PRIMEIRA MINISTRA BRITÂNICA THEREZA MAY…”

Por : Pettersen Filho

Conceitualmente uma “Ilha”, ou seja: “Um Pedaço de Terra cercado de Água por todos os lados”, como se aprende nas aulas de Geografia, ainda nos primeiros anos da Educação Fundamental, mas não a Inglaterra, mais próxima de ser “Um pedaço de Terra Inglês cercado por Não-ingleses por todos os lados”, a Inglaterra, desde a Era Vitoriana, seu Apogeu, e de Henrique VIII, passando por Napoleão Bonaparte, e o Bloqueio Continental, em que todos os países eram obrigados a não comerciar com a Inglaterra, País principal que formam o Reino Unido, ou a Grã-Bretanha, como gostam de ser chamados, além de Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, bem como países satélites que influenciam no restante do Mundo, Canadá, África do Sul e Nova Zelândia, principalmente, sempre se achou acima da Europa, e do Mundo, fruto de quase três séculos em que reinou, e preponderou, até o final declínio, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que cedeu espaço aos EUA, sua Ex-colônia, hoje, o maior Império do Mundo, ora treme, ao ver-se na iminência de abandonar o Mercado Comum Europeu: Opção sua!…http://www.paralerepensar.com.br/paralerepensar/publicacoes.php?opc=editar&id_publicacao=50485

FLEXIBILIZAÇÃO DA “POSSE” DE ARMAS : “BOLSONARO INSTAURA A “LEI DO VELHO OESTE” NO PAÍS…”

Por : Pettersen Filho

Concedendo ao Cidadão Brasileiro, de volta um certo Protagonismo, ou seja, a oportunidade de que venha Ele mesmo, Cidadão, Defender-se, e optar pela sua própria Segurança Pessoal, em principio, uma Obrigação, e Dever do Estado, enquanto o 190 não vem, amarrado no Trânsito das Grandes Cidades, ou atolado no Brejo do Roubo de Gado e Invasão de Terras, na Zona Rural ou Sertão brasileiro, o Presidente Jair Bolsonaro, como um Thomas Jefferson ou George Washington, Heróis da Independência Americana, que pegaram em Armas contra o Colonizador Inglês, com muita coragem e propriedade, acaba de conceder ao Brasileiro a possibilidade de que, possua Ele uma Ama em Casa, na Fazenda ou no Comercio, e de que faça Ele, Cidadão, o primeiro e mais iminente Combate ao Crime Organizado, Tráfico e Milícias que prosperam no País, para que possa Ele mesmo, usando do preceito constitucional da Legitima Defesa, opor-se aos que livre transitam, ignorando cristianismo, família e trabalho, entre o Bem e o Mal… http://www.abdic.org.br/index.php/2118-flexibilizacao-da-posse-de-armas-bolsonaro-instaura-a-lei-do-velho-oeste-no-pais

ATENTADOS : “NO CEARÁ NÃO TEM DISSO, NÃO!”

Por : Pettersen Filho

No Ceará, Estado cujo Governador Eleito pelo Partido dos Trabalhadores, como de resto, todo o Nordeste Brasileiro, da Bahia ao Maranhão, nesse caso, com a maior margem no Brasil, cerca de 80%, há os que acreditam que a violência que eclodiu, a partir dos Presídios, não foi mera coincidência, mas Manobra orquestrada e patrocinada pelo próprio Partido, como uma espécie de Vitrine, ou Teste, para o Governo recém eleito de Jair Bolsonaro, quem, por preconceito, ou mera politicagem, não nomeou um único Ministro daquela Região, ao contrário do seu predecessor, Lula, cujo eleitorado foi a base fiel para quase 16 anos de Governos Petistas, parecendo querer relegá-la ao ostracismo… http://www.paralerepensar.com.br/paralerepensar/publicacoes.php?opc=editar&id_publicacao=50461

DA PERTURBAÇÃO DA PAZ MARXISTA E DA SUA RESISTÊNCIA CONTRA BOLSONARO

Qual a cor predominante nos meios de comunicação social

Por : António Justo

Independentemente de se torcer mais pela esquerda ou pela direita, para se ter uma ideia um pouco objectiva acera da nossa praça e poder constatar se nela domina o vermelho ou o preto bastaria fazer a comparação sobre a reacção dos Media e do pensar politicamente correcto em relação à reeleição do socialista Nicolás Maduro na Venezuela e à eleição do conservador Jair Bolsonaro no Brasil. O facto é que também, quando o socialista Lula da Silva foi eleito no Brasil, não se ouviu na praça pública a indignação que há agora com a eleição de Bolsonaro nem se assistiu ao borborinho inquieto que reina hoje nas redacções dos Media. Daqui seria legítimo concluir que nos Media se mede com duas mediadas e na consequência é claro que os meios de comunicação social, em geral, são de tom avermelhado, só que ninguém nota!

Na opinião pública, antes a batalha era contra Trump e agora parece ser Boslonaro o bombo da festa, principalmente nos Media da Ibéria, embora ele mal tenha começado a governar…http://www.abdic.org.br/index.php/2116-da-perturbacao-da-paz-marxista-e-da-sua-resistencia-contra-bolsonaro-qual-a-cor-predominante-nos-meios-de-comunicacao-social

CESARE BATTISTI : “PRESO O ÚLTIMO DOS ROMÂNTICOS NA BOLÍVIA…”

Por : Pettersen Filho

Exibido como um Troféu pelo Governo da Itália, acaba de pousar em Roma o avião que conduziu Cesare Battisti diretamente da Bolívia, para a Europa, sem direito a escala no Brasil, com proteção e imunidade concedida por Lula, donde viveu nos últimos anos o Guerrilheiro, Cesare, uma espécie de Che Guevara do Mediterrâneo, talvez o ultimo dos românticos, tipo Lobo Solitário, próprio dos anos Sessenta/Setenta, assim como o próprio Che, também morto na Bolívia, coincidentemente, onde buscou abrigo, e promover a Revolução Comunista no Continente Americano, Ele, Cesare Battisti, também remanescente de Grupos Guerrilheiros dos anos de chumbo, que assolaram a Itália, onde se confrontavam ideologicamente Direita x Esquerda, apaixonados…http://www.abdic.org.br/index.php/2115-cesare-battisti-preso-o-ultimo-dos-romanticos-na-bolivia

JUSTIÇA: “QUEM MATOU GERSON CAMATA ?”

Por Pettersen Filho

Surpreendido ainda ontem, com a morte precoce, se não súbita, não merecida e inconsequente, do Ex-governador do Estado do Espirito Santo, Ex-senador da República, Gerson Camata, Político ainda do tempo em que quem queria se eleger, concedia sacos de cimento, tijolos, ou cesta básica, apenas, isso em tempos de Eleição, não posso assegurar que esse seja o caso, e não o tal famigerado “Bolsa Família”, ou os “10%” de toda obra do Governo Lula, que deixou a Política “Amadora” como condição do passado, e institucionalizou a “Corrupção”, Gerson Camata, afinal, em termos crassos, foi um “Bom Político”, e, nas Regras da época travou um Bom Jogo, contribuiu afinal, para a Jovem Democracia brasileira, e, não merecia um Fim Trágico desses, ser alvejado, como um “Porco”, por um Ex-assessor num dos melhores Bairros da Cidade de Vitória, onde morei e frequentei, há apenas, poucas quaras da minha casa… http://www.abdic.org.br/index.php/2112-justica-quem-matou-gerson-camata

EMBRAER É ABDUZIDA PELA BOEING:

“FUSÃO & CONFUSÃO NO AR …”

Por : Pettersen Filho

A Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica, imenso sucesso comercial, e estratégico brasileiro no campo da Industria Aeroespacial, e a Gigante do Ar Americana, as Indústrias Boeing, maior fabricante de Jatos Comerciais do Mundo, também produtora de aviões militares de última geração, anunciam Joint Venture e Fusão, assombradas com o vertiginoso crescimento do Consórcio Europeu Airbus, predominantemente Francês, Alemão e Inglês, num mercado que agora atrai a atenção de fabricantes chineses e russos, prometendo tornar cada vez mais interdependentes as grandes corporações aéreas no Mundo… http://www.abdic.org.br/index.php/2102-fusao-confusao-no-ar-embraer-e-abduzida-pela-boeing

JAIR BOLSONARO :” A POSSIVEL AVENTURA VENEZUELANA DO CAPITÃO…”

Por : Pettersen Filho

Desde o Século XIX, 1864/1870, nos primórdios da Guerra do Paraguai, travada por Brasil, Argentina e Uruguai, contra aquele País, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, quando a serviço da Inglaterra, e em favor dos seus particulares interesses, arcamos com o grosso peso da Guerra, o Brasil jamais correu maior risco de se engajar numa Guerra de atrito, como ocorre agora, com a Eleição de Bolsonaro, Capitão do Exército, e seu Vice, General, automaticamente, e incondicionalmente, aliados aos Estados Unidos, em sua politica externa, sem duvidas, a Maior Potência Militar do Planeta, quem faz monções, junto à Colômbia, Chile e Argentina, para formar uma colisão internacional pra remover Maduro do Poder na Venezuela, usando-nos como bucha de canhão, numa eventual invasão, desconsiderando o novo peso, e atuação de China, Rússia e Irã, aliados de Maduro… http://www.abdic.org.br/index.php/2097-jair-bolsonaro-a-possivel-aventura-venezuelana-do-capitao

MOMENTO DO POETA:

SERRA DO CURRAL

Por : Pettersen Filho

Lá na Serra

Havia um Curral

Não

Há mais.,, http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/1730-serra-do-curral

MOMENTO DO POETA:

DRUMMONDIANA

Por : Pettersen Filho

No meio

da Pedra

tinha

um caminho.

Tinha

um caminho

no meio

da pedra… http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/1835-drummondiana

MOMENTO DO POETA:

BAHIA-MINAS

Por : Pettersen Filho

Bahia-Minas

velha amiga

abandona as cordilheiras

estas terras amargas de Minas

hoje já não sabem amar

Deságua encachoeirado teu choro

por entre montanhas e platôs

segue em prece tortuosa

leva cadente a minha dor. http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/1857-bahia-minas

MOMENTO DO POETA:

COPACABANA

Por : Pettersen Filho

Em Copacabana tem

Menina usando tanga, tem…

Em Copacabana tem

muita gente bacana, tem…

Em Copacabana

falta água, não…

em Copacabana tem

gente sofrendo também… http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/1855-copacabana

MOMENTO DO POETA:

MUTIRÃO

Por : Pettersen Filho

Eu vi homens

construírem casas

moldarem massa

fazerem tijolos

puxarem pá

de lá pra cá… http://www.abdic.org.br/index.php/home-6/1844-mutirao

