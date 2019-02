Indústria têxtil de MS pode usar impressora 3D multimateriais para agilizar projetos e reduzir custos

Disponível para o setor de moda e confecção brasileira, a primeira impressora 3D para impressão em até seis tipos diferentes de materiais e cores variadas, adquirida pelo Senai Cetiqt (Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil), do Rio de Janeiro (RJ), passa a ser acessível a partir deste mês para as indústrias do segmento têxtil e do vestuário do Estado.

A utilização do equipamento é possível graças à parceria entre o Senai Cetiqt e o Senai de Mato Grosso do Sul, o que permitirá que os usuários desenvolvam projetos mais rapidamente, com menor custo e maior precisão. Capaz de produzir protótipos com aspecto de produtos acabado, a impressora é o que há de mais moderno em impressão 3D e faz parte do maquinário oferecido às empresas no Fashion Lab, espaço colaborativo inaugurado recentemente pelo Senai Cetiqt, para experimentação de tecnologias inovadoras.

Na avaliação do representante da Região Centro-Oeste no Conselho Técnico Consultivo do Senai Cetiqt, José Francisco Veloso, que também é presidente do Sindivest-MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Fiação e Tecelagem de Mato Grosso do Sul), o novo equipamento é uma excelente oportunidade de incentivo à adoção das tecnologias da Indústria 4.0 e da impressão 3D às indústrias do Estado.

“Essa estrutura vem para ampliar os serviços oferecidos pelo Senai Cetiqt às indústrias do segmento têxtil, trazendo mais agilidade na formulação de novas modelagens. Isso traz ainda mais competitividade às empresas e representa um avanço tecnológico significativo no desenvolvimento de produtos e serviços, melhorando o ambiente de negócios das empresas”, afirmou José Francisco Veloso.

O diretor-regional do Senai de Mato Grosso do Sul, Rodolpho Caesar Mangialardo, reforçou que a instituição é credenciada como polo educacional do Senai Cetiqt, fortalecendo ainda mais o elo que já existia. “Mas essa parceria não restringe apenas à área de educação. Podemos oferecer serviços de consultoria, inovação e profissionalização dentro do segmento têxtil e do vestuário”, ressaltou.

Ele ainda acrescentou que o Centro é um polo exclusivo para o segmento “Como temos essa parceria, queremos apresentar essa tecnologia proposta, para que os empresários daqui possam se interessar para essa impressora 3D com uma visão mais inovadora, podendo fazer seus protótipos e coleções de maneira mais rápida e assertiva. Nós podemos usar todo esse material disponível e podemos estabelecer linhas de desenvolvimento come essa tecnologia e esperamos que isso possa aguçar ainda mais o segmento têxtil do vestuário de MS utilizando dessa ponte que temos com o Senai Cetiqt”, finalizou.

