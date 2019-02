Senai Empresa auxilia frigoríficos sobre atualização obrigatória da NR dos Frigoríficos

Com a publicação em dezembro de 2018 da portaria do Ministério do Trabalho alterando a NR 36 (Norma Regulamentadora nº 36), popularmente conhecida como a “NR dos frigoríficos”, e a consequente intensificação nas fiscalizações nessas empresas, o Senai Empresa tem reforçado o apoio à indústria frigorífica com o serviço de consultoria para o atendimento à norma. A NR 36 trata da segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados e tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos para a avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes.

Segundo o coordenador do PSMI (Programa Senai de Manutenção Industrial) do Senai Empresa, Jeancarlos Lucietto, a principal alteração da portaria do Ministério do Trabalho foi a inserção do anexo “Máquinas para corte de carcaça de animais de médio e grande porte” na NR 36, que inclui requisitos de segurança específico para máquinas utilizadas nas indústrias de abate e processamento de carnes e derivados.

“Antes da atualização, não tinha esses itens, que atualmente detalham como devem ser as proteções e sistemas de segurança dessas máquinas específicas, e o Senai oferece uma consultoria completa que se inicia com um diagnóstico feito a partir de uma visita às indústrias, depois avaliamos a estrutura atual e a documentação referente a essa estrutura. Com base nisso, avaliamos se os dados coletados atendem a legislação e, se necessário, elaboramos projetos e estudos de adequação para garantir a conformidade à NR 36”, explicou Jeancarlos Lucietto.

O serviço já integra há alguns anos o portfólio do Senai Empresa. “É importante quando existe este detalhamento nas normas regulamentadoras, e esse anexo na última atualização detalha, como em um passo a passo, como devem ser instalados os dispositivos de segurança nas máquinas. Dessa forma é mais fácil saber qual o dispositivo e onde ele deve ser instalado. Isso facilita a adequação por parte da indústria”, comentou o coordenador do PSMI do Senai Empresa.

Ele ainda reforçou que o Senai hoje é referência na adequação de máquinas e equipamentos. “Contratar esse serviço é ter a segurança de que o trabalho desenvolvido na empresa é feito por uma equipe competente, que conhece bem a norma e as aplicações dela na indústria. Vale a pena ressaltar que o Senai também oferece, além do serviço de consultoria, o trabalho completo, passando pelo projeto e adequação, elaboração de procedimentos até a capacitação dos trabalhadores com relação ao uso desses equipamentos”, finalizou.

Serviço – Mais informações pelo site www.senaiempresa.ms.senai.br/psmi, pelo telefone (67) 3311-8500 ou pelo e-mail senaiempresa@ms.senai.br

