Cinco lugares para conhecer e curtir o carnaval de Olinda

ViajaNet mostra opções para quem gosta de aproveitar um dos períodos mais agitados do ano

Conhecido por ser um dos acontecimentos mais animados do Brasil, o carnaval de Olinda traz milhares de turistas que vem até o país para aproveitar os famosos blocos de todos os tamanhos que arrastam as multidões e desfilam pelas ruas estreitas da cidade.

Para quem deseja aproveitar a cidade, o ViajaNet, agência de viagens online, separou cinco destinos para curtir uma das melhores épocas do ano. Confira!

Recife Antigo

O bairro histórico do Recife Antigo também reserva opções para os turistas que querem uma folia. É lá que acontece a abertura do carnaval da capital pernambucana mais especificamente no Marco Zero da cidade.

Em 2018, foram comemorados 11 anos do frevo como ritmo oficial do carnaval do Recife. Os camarotes também são boas opções para curtir o Centro Histórico da capital. Entre os mais procurados, estão o Seu Boteco e o Parador Itaipava.

Quatro Cantos

O carnaval de Olinda chega de todos os lugares e ocupa as ladeiras do sítio histórico. Mas a folia se concentra mesmo na cidade alta, cruzamento entre as ruas de São Bento, Prudente de Morais e a Ladeira da Misericórdia – os quatro cantos de Olinda. Desde cedo, dezenas de blocos cruzam as ladeiras no local, arrastando milhares de foliões para o foco da festa.

Rua Treze de Maio

A Rua Treze de Maio, especialmente o espaço em frente ao Museu de Arte Contemporânea (Mac) da cidade, se tornou um point especial para a classe LGBT. A rua traz um histórico de rebeldia, já que expressava a liberdade na orientação sexual de seus frequentadores nos carnavais passados. Associado à comunidade gay há pelo menos 20 anos, é a rua onde o carnaval vai até mais tarde. Quem passear pela Cidade Alta quando as casas estiverem fechadas e os blocos recolhidos, pode se surpreender quando avistar a rua em plena festa.

Bloco Galo da Madrugada (Recife)

O Galo da Madrugada é um bloco que sai todo sábado de carnaval do bairro de São José, que fica na região central da cidade de Recife. É oficialmente considerado pelo Guinness Book como o maior bloco de carnaval do mundo desde 1995.

A agremiação foi criada por Enéas Freire em 1978 e surgiu na rua Padre Floriano nº 43, no recife antigo. Seu famoso desfile do Clube de Máscaras Galo da Madrugada, no centro, arrastou mais de 1,7 milhões de pessoas. Tem atualmente, como único rival em tamanho, o bloco carioca Cordão da Bola Preta.

Arrastão do Frevo

Durante a noite de terça e a madrugada de quarta-feira, a festa do Arrastão do Frevo se transforma em uma mistura de euforia e tristeza, já que anunciam o fim do carnaval. Com orquestras de frevo e bonecos gigantes, acompanhados pelos sobreviventes que curtem a folia até o último minuto, o arrastão marca o fim da festa com o raiar do sol na quarta-feira.

