5 receitas de sobremesas para servir no verão

A estação mais quente do ano é o momento ideal para apostar em receitas refrescantes e cheias de sabor. E as sobremesas não podem ficar de fora! Nada melhor que aproveitar uma taça de sorvete ou de mousse, usando receitas caseiras, rápidas e fáceis de preparar.

Para que você tenha a melhor experiência gastronômica no verão, a Yoki, que marca presença em todos os momentos da vida dos brasileiros, indica cinco receitas de sobremesas ideais para servir nessa época do ano.

Confira abaixo:

Paçoca Gelada

Tempo de preparo: 40 minutos

Serve: 18 pessoas

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

2 caixinhas de creme de leite

1 pote de paçoquinha rolha YOKI

1 colher (sobremesa) de margarina sem sal

1 pacote de Chantili Yoki

2 xícaras (chá) de leite

2 pacotes de biscoito champanhe

Modo de preparo:

Esmague bem as paçocas.

Em uma panela, misture o leite condensado, a paçoquinha e a margarina e ferva até engrossar.

Atente para a consistência: quando ao mexer for possível ver o fundo da panela o creme estará pronto.

Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Sua paçoquinha de colher está quase pronta!

Forre um refratário com biscoitos champagne levemente umedecidos com leite.

Em seguida, despeje o creme da paçoca e faça camadas intercalando as bolachas com o creme.

Para finalizar, acrescente o chantili batido conforme instruções da embalagem.

Decore com paçoquinhas esfareladas e/ou inteiras.

Leve sua receita de paçoca de colher para gelar.

Cupcake com Goiabada

Tempo de preparo: 40 minutos

Serve: 20 pessoas

Ingredientes:

4 ovos

500g de leite quente

280g de óleo

170g de Fubá Yoki

150g de farinha de trigo

12g de fermento em pó

200g de goiabada cremosa

Modo de preparo:

Na tigela da batedeira, bata as claras em neve.

Acrescente as gemas e o açúcar e continue batendo seu cupcake simples até obter um creme esbranquiçado.

Desligue a batedeira. Junte o leite e o óleo e misture bem.

A receita de cupcake tradicional está quase pronta. Acrescente o fubá, a farinha de trigo e o fermento e misture delicadamente.

Coloque a massa em forminhas próprias para cupcake para moldar os bolinhos de cupcake.

Asse em forno preaquecido a 200°C por 25 minutos.

Agora é hora de caprichar no recheio de cupcake: espere esfriar e, com o auxílio de um bico para confeitar, recheie cada bolinho com a goiabada.

Sorvete Yoki

Tempo de preparo: 5 minutos para preparar || 4 horas no freezer

Rendimento: 2 litros

Ingredientes:

Mistura de sorvete sabor chocolate Yoki (150g)

400 ml de leite

Modo de preparo:

Adicione na batedeira a mistura e o leite.

Antes de incluir o leite à mistura, certifique-se de que esteja bem gelado.

Em algumas receitas de doces, é comum o uso do liquidificador, mas no caso do sorvete Yoki, é preciso utilizar uma batedeira para garantir a cremosidade da sobremesa.

Bata na velocidade mínima durante um minuto. Desligue a batedeira e limpe as laterais do recipiente com uma pá.

Essa etapa é muito importante, pois dessa forma você consegue misturar tudo, evitando que a massa caia para fora.

Bata novamente aumentando gradativamente a velocidade até atingir a rotação máxima durante 4 minutos.

Para finalizar, leve sua receita para gelar no freezer.

Dica: Preparando a massa de sorvete em casa, você ganha liberdade para criar! Inclua raspas ou gotas de chocolate, frutas, sprinkles, balas e confetes, por exemplo.

Mousse Yoki

Tempo de preparo: 7 minutos para preparar || 4 horas na geladeira

Serve: 4 porções

Ingredientes:

Mistura de Mousse Yoki (70g)

150 ml de leite

Modo de preparo:

Coloque o conteúdo do pacote em uma batedeira. Adicione 150ml (3/4 xícaras de chá) de leite bem gelado.

Bata na velocidade mínima durante 1 minuto. Limpe as laterais da tigela para que não sobre pó sem misturar.

Bata novamente aumentando gradativamente a velocidade até atingir a rotação máxima de 4 a 6 minutos, dependendo da velocidade da sua batedeira.

Leve à geladeira e deixe no mínimo 4 horas. Mantenha na geladeira até a hora de servir.

Sagu Yoki

Tempo de preparo: 60 minutos

Serve: 8 porções

Ingredientes:

1 mistura de Sagu 500g

6 xícaras de água

Modo de Preparo:

Coloque 1 litro e 200ml (6 xícaras) de água em uma panela e leve ao fogo para ferver.

Após o início da fervura, adicione o conteúdo do pacote de sagu (100g) de deixe cozinhar em fogo médio, por aproximadamente 35 minutos, mexendo de vez em quando até as bolinhas ficarem transparentes.

Retire o sagu do fogo, adicione o conteúdo do pacote com a mistura em pó (150g) e mexa bem, até que fique homogêneo.

Coloque em uma travessa ou taças individuais, deixe esfriar e sirva.

*Você pode conferir essas e outras receitas de final de ano no site da Yoki: https://www.yoki.com.br/receitas/

Sobre a General Mills

Criada em 1866, nos Estados Unidos, a General Mills é uma das maiores empresas de alimentos no mundo presente em mais de 100 países com marcas como Fiber One, Yoplait e Old El Paso. No Brasil desde 1996, a empresa possui portfólio formado por produtos Yoki, Kitano, Häagen-Dazs, Mais Vita e Betty Crocker.

Mais informações:



Máquina Cohn&Wolfe| General Mills Brasil