PF está nas ruas para combater crimes de pedofilia

Trabalho investigativo teve início em abril de 2018

Agentes da Polícia Federal estão nas ruas nesta quarta-feira (6) para cumprir 11 mandados de busca e apreensão contra os crimes de pedofilia, especialmente o armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. A operação foi batizada de “Inocência Violada”.

Conforme informações divulgadas pela assessoria de imprensa da PF, 44 policiais participam das ações realizadas em Campo Grande, Chapadão do Sul, Jardim, Miranda e Naviraí.

As investigações que resultaram nos mandados de busca e apreensão tiveram início em abril do ano passado por meio do monitoramento da rede mundial de computadores. Os agentes identificaram usuários que estariam acessando arquivos de pedofilia.

O material apreendido e possíveis presos serão enviados para as sedes das delegacias de Polícia Federal de Campo Grande, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas, onde ficarão à disposição da Justiça.

Por volta das 10h, uma coletiva de imprensa será realizada na sede da PF em Campo Grande para divulgação do resultado das ações policiais.

A OPERAÇÃO

A operação foi batizada de “Inocência Violada” em alusão às vítimas do crime investigado.