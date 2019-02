Reuniões discutirão ações de desenvolvimento para o setor turístico de Bataguassu e Nova Porto XV

O 1º Encontro de Empreendedores será nesta quinta e sexta-feira (07 e 08/02)

Empresários envolvidos no setor turístico de Bataguassu e o Distrito de Nova Porto XV terão a oportunidade esta semana de participar de eventos que irão debater ações de fomento ao turismo da região. Nos dias 07 e 08 de fevereiro, a região retoma as discussões sobre os pontos fortes e desafios que já foram identificados no Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo município junto ao Sebrae.

No dia 07, às 18h30 (horário de Brasília), será o 1º Encontro de Empreendedores do Distrito Nova Porto XV, no Centro Comunitário Reta A I, na rua Arquile Piratelli, s/n. O encontro é uma oportunidade para que representantes de bares e restaurantes, hotéis e pousadas, pescadores, piloteiros e artesãos possam participar da reunião e contribuir com ideias que irão ajudar no desenvolvimento local e dos próprios negócios.

No dia 08, às 19h30 (horário de Brasília), será o 1º Encontro de Empreendedores de Bataguassu, no Instituto Mirim, localizado na Rua Acre, nº 11. O evento é voltado para restaurantes, hotéis, pescadores e artesãos e, com essa ação o Sebrae promove uma maior aproximação do público-alvo, diretamente beneficiado com as ações para o desenvolvimento local.

Dentre os pontos positivos para acelerar o desenvolvimento do turismo e pesca, que conta com o apoio da administração municipal, destacam-se a boa infraestrutura do município, bem como a localização geográfica, além de grande fluxo de pessoas em trânsito, disponibilidade de mão de obra, belezas naturais, trabalho artesanal utilizando a argila, além das festas tradicionais.

Segundo a gerente regional do SEBRAE, Josi Signori, a expectativa é a participação deste público para contribuírem com a indicação de ações para compor um plano de desenvolvimento. “O SEBRAE participa com ferramentas que podem acelerar estes setores econômicos, mas isso só será possível com esta cooperação entre os empresários e gestão municipal, por isso aguardamos esta participação da sociedade”, afirmou.

Cidade Empreendedora

O Cidade Empreendedora é um programa do Sebrae que tem como objetivo promover o desenvolvimento local por meio de um trabalho conjunto com prefeituras municipais, para atuar com foco em eixos estratégicos da economia.

O programa está dividido em oito pilares que visam acelerar o desenvolvimento: Mapeamento de oportunidades; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras locais; Liderança; Cultura empreendedora e inovação; Plano de Desenvolvimento Econômico; e Desenvolvimento empresarial.

Os interessados em conhecer mais sobre a metodologia do programa e detalhes sobre os trabalhos realizados em Mato Grosso do Sul devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae no telefone 0800 570 0800.