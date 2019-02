Papa Francisco envia carta saudando o Censa Betim pelos trabalhos realizados

Nesta semana, o Censa Betim foi surpreendido com o recebimento de uma carta enviada pelo Papa Francisco através de seu assessor, Mons. Paolo Borgia, saudando a diretoria, colaboradores, educandos e respectivas famílias pelos serviços prestados. Em setembro de 2014, pouco antes de completar 50 anos de trabalhos, o Centro Especializado Nossa Senhora d’ Assumpção fez contato com a pontífice com um pedido de bênção, onde a diretora Natália Costa informou sobre a comemoração da instituição, documentando os serviços que a mesma presta às pessoas com deficiência intelectual na cidade de Betim, em Minas Gerais. Em resposta à diretoria, o documento recebido enaltece o apreço celestial pelas atividades exercidas na instituição, e os concede a Bênção Apostólica implorada pelo Papa Francisco. Leia na íntegra a cópia da carta: