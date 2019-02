Skank fará show em Salvador

Apresentação da turnê “Os Três Primeiros – Ao Vivo” acontece na capital baiana no dia 27 de abril, na Concha Acústica

Rodando o Brasil com a turnê “Os Três Primeiros – Ao Vivo“, o Skank estará em Salvador no próximo dia 27 de abril, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 19 horas. Apresentado pelo Cartão Elo e com realização da Live Nation o show celebra a sólida carreira e traz no repertório sucessos dos três primeiros álbuns da banda e algumas das músicas mais representativas do Skank nesse período.

Entre as canções que farão parte do show, estão Tanto, Jackie Tequila, Partida de Futebol, Garota Nacional, Tão Seu, Pacato Cidadão, O Homem que Sabia Demais, Baixada News, Sem Terra, Eu Disse a Ela e Te Ver.

As vendas para o show já começaram. Os ingressos, que podem ser parcelados em até 5x para clientes Cartão Elo e em 3x para os demais cartões, podem ser adquiridos pela internet (www.ingressorapido.com.br) e nas bilheterias oficiais no Teatro Castro Alves e SACs do Shopping Bela Vista e Shopping Barra. Todas informações da turnê, podem ser encontradas em www.livenation.lat

Sobre o Projeto “Os Três Primeiros” – O Skank lançou em 2018 o projeto “Os Três Primeiros – Ao Vivo”. O show, gravado no Rio de Janeiro em novembro de 2017, foi lançado em DVD e CD.

A ideia do projeto surgiu durante os shows comemorativos aos 20 anos do Samba Poconé, a partir dos pedidos de canções do repertório também dos dois primeiros discos (Skank/1993 e Calango/1994). Além disso, nos anos 90, a banda não teve nenhum álbum ao vivo.

O primeiro disco foi lançado em 1992, de forma independente. Em fevereiro de 1993, depois de contratada pela Sony, a banda remixou o álbum, que vendeu 250 mil cópias. “Calango”, lançado em 1994, é o álbum em que o Skank mais se mostrou influenciado pelo dancehall jamaicano. Vendeu ao todo 1,2 milhões de cópias. Já “Samba Poconé” é o álbum mais vendido da banda e o primeiro da carreira do grupo a receber um cuidadoso lançamento no exterior. Ele foi lançado em 1996 e, ao todo, foram vendidas 1,8 milhões de cópias.

Live Nation Entertainment – Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) é a empresa líder mundial em entretenimento ao vivo, composta por líderes do mercado global: Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Media & Sponsorship. Para mais informações, visite www.livenationentertainment.com.

Serviço

SKANK | OS TRÊS PRIMEIROS – AO VIVO

APRESENTADO POR CARTÃO ELO

REALIZAÇÃO LIVE NATION

SALVADOR

Data: 27 de abril de 2019

Local: Concha Acústica

Endereço: Praça Dois de Julho, s/n – Campo Grande, Salvador

Abertura da casa: 17h

Horário: 19h

Classificação etária: De 06 a 14 anos acompanhado dos pais ou responsáveis legais. 15 anos em diante permitida a entrada desacompanhado

Capacidade: 5000 lugares

PREÇOS:

SETOR

Pista: R$60 (Meia) e R$120 (Inteira)

Camarote: R$120(Meia) e R$240 (Inteira)

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Teatro Castro Alves – Praça Dois de Julho,s/n, Campo Grande

Horário de Funcionamento:

Segunda-feira a sábado – 10h às 22h

Domingo – domingo, das 9h às 21h

SAC do Shopping Barra – Av. Centenário, 2992 – Chame-Chame

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta-feira – 10h às 16h

Sábado – 9h às 12h

SAC do Shopping Bela Vista – Alameda Euvaldo Luz, 92 – Horto Bela Vista

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta-feira – 10h às 16h

Sábado – 9h às 12h

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

www.ingressorapido.com.br

MEIA-ENTRADA

Todas informações no link: https://site.ingressorapido.com.br/meiaentrada/

Crédito: Diego Ruahn

Para mais fotos em alta resolução, clique aqui: https://bit.ly/2TlgJym