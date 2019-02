Conheça as melhores opções de camarote no carnaval de Salvador e saiba como economizar

São Paulo, 07 de fevereiro do ano 2019 – Milhares de foliões aguardam ansiosos o início do carnaval para viajar rumo ao Nordeste, com o objetivo de curtir uns dos maiores eventos do país: o carnaval da Bahia! A festa de Salvador é conhecida mundialmente e conta com diversos circuitos espalhados toda a cidade. Este ano, os apaixonados pelo agito poderão curtir oito dias de carnaval, de 27 de fevereiro a 6 de março, e o Peixe Urbano listou algumas dicas para quem pretende aproveitar o evento em grande estilo e com conforto. Confira!

A indicação fica por conta dos famosos camarotes montados no circuito Barra Ondina. Eles garantem ao folião uma bela infraestrutura, com acesso a banheiros climatizados, serviço open bar e open food, DJs e a presença de muitos artistas.

No Camarote Salvador, por exemplo, a festa oferece mais de 20 pontos de buffet com mais de 13 bares, além de espaço da beleza para a mulherada, customização de abadás, SPAs, entre outras regalias. No site do Peixe Urbano, você consegue comprar ingressos a partir de R$ 1.370.

O Camarote Harém já conta com mais de 10 anos de história no carnaval de Salvador e vai para a sua 11ª edição. Além de atrações, serviços e espaços exclusivos, o folião do Harém vai poder curtir o Palco Cidade Elétrica, compartilhado com os foliões do Camarote Planeta Band, e acompanhar de perto nomes como Thiaguinho, Ferrugem, Chiclete Com Banana, Timbalada, Psirico e Harmonia do Samba.

Sucesso absoluto no último carnaval, o Palco Cidade Elétrica retorna com nova localização e com vista para o mar. O local escolhido? Nada menos que a área Verde do Othon. E não para por aí, o folião também terá acesso a shows exclusivos. Tudo isso a partir de R$ 540.

Indo para seu 17º ano de Barra Ondina, o Camarote Planeta Band terá transmissão ao vivo na TV e nas rádios da emissora. O encontro de personalidades promete agitar ainda mais os milhares de foliões que circulam pela área durante os diasde festa. Com opções open bar e all inclusive, a partir de R$ 350, o camarote oferece diversas opções de bebida. Os convidados poderão acompanhar às mesmas atrações do Camarote Harém, além de espaços como o Cine Namoro e a Pipoca VIP, uma área no nível da rua, de onde é possível curtir a passagem dos trios sentindo e sentir a energia do público com a segurança do camarote.

Já para quem busca opções que caibam no bolso,, o Camarote .Com leva ao Circuito Barra Ondina, o maior mirante do local, a partir de R$ 240. Quem comparecer à festa poderá ver de perto artistas renomados como Jau, Adelmo Casé – que comanda a Negra Cor -, Dan Valente, Batifun, Água Fresca, Bigg, Denny Denan, DJs e a banda Melim, participante do programa Superstar, da TV Globo.

