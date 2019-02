São Paulo sediará mais importante conferência de captação de recursos da América Latina

De acordo com João Paulo Vergueiro, diretor executivo da ABCR, associação civil sem fins lucrativos, o Festival ABCR 2019 contará com cerca de 50 sessões, dentre palestras, sessões paralelas, mesas de debate, masterclasses, plenárias e sessões magnas. “A edição 2019 será marcada por muitas novidades, tais como o local e novo formato, mais dinâmico, que proporcionará integração entre as palestras, exposições e o público em geral”, disse

O executivo ressalta que: “O Festival ABCR é um marco no setor de captação de recursos, com destaque internacional. Em suas dez edições, o evento contou com mais de 4.500 participantes, com público composto por profissionais da área de captação e mobilização de recursos de organizações da sociedade civil; gestores de associações e fundações; profissionais de investimento social, responsabilidade social e sustentabilidade; acadêmicos, estudantes, pesquisadores e demais interessados em compreender a situação atual e as tendências de mobilização de recursos, entre outros que tenham interesse na pauta do festival”, completa o diretor executivo da ABCR.

Comitê Científico

O Festival ABCR 2019 conta com dez participantes no Comitê Científico, membros da ABCR, indicados pelo Conselho Deliberativo. O Comitê é liderado pela conselheira Andrea Peçanha Travassos e tem o papel de definir a estrutura de conteúdo do evento, publicar o edital de apresentação de propostas de palestras, selecionar os palestrantes e montar a agenda de sessões do Festival.

Sustentabilidade

Preocupados com a sustentabilidade e com o uso inteligente dos insumos, no Festival ABCR 2019 contará com um plano para diminuir o impacto de nossas ações no ambiente. Nesse sentido, boa parte dos materiais que será utilizado, como nos crachás e cadernos entregues aos participantes, serão produzidos com papel reciclado.

CFRE

Os participantes do Festival ABCR receberão 16 pontos que poderão ser utilizados para emissão da certificação internacional CFRE, mais importante diploma existente na captação de recursos, sendo que mais de 5.000 profissionais em todo o mundo são certificados CFRE.

SERVIÇO

Festival ABCR 2019

Data: 09, 10 e 11 de junho de 2019

Local: Centro de Convenções Frei Caneca, São Paulo/SP

Mais Informações: www.festivalabcr.org.br

Promoção e Organização: Sator

CREDENCIAMENTO E INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA FESTIVAL ABCR 2019: Os jornalistas deverão solicitar o credenciamento pelo e-mail: imprensa@sators.com.br (Jornalista Eliane Jerônimo Bueno). É necessário informar: nome, função, veículo e contatos (individualmente).