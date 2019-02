Indaiatuba registra segunda maior taxa de emprego da Região Metropolitana de Campinas

Crescimento econômico foi impulsionado pelos setores de comércio, indústria e serviços

A cidade de Indaiatuba foi a segunda maior em geração de empregos da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Os dados são do Caged (Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. A região registrou um saldo positivo de 2.094 postos de trabalho entre janeiro e dezembro de 2018, só perdendo para Campinas. No total, foram 29.189 pessoas contratadas, contra 27.095 demitidas.

Só no ano anterior, a cidade de Indaiatuba recebeu 2.580 novas empresas entre prestadores de serviço, comércio e indústria. Esses dados colocam a região na rota do crescimento econômico após ser afetada pela recessão compartilhada por outras cidades brasileiras entre 2015 e 2018. Ao todo, existem 849 indústrias cadastradas no município, sendo as indústrias automotivas, mecânicas e metalúrgicas as atividades mais predominantes. Completam a lista de empresas 11.178 prestadoras de serviços e 4.951 estabelecimentos comerciais.

Com todo esse crescimento, o poder de compra fica ainda maior, possibilitando a aquisição de casas à venda em Indaiatuba, além de outros bens de consumo. O setor que mais colaborou para essa retomada econômica foi o de serviços, com um saldo positivo de 933 vagas, sendo 11.073 admissões contra 10.080 desligamentos. Em seguida, está a indústria da transformação, com saldo positivo de de 683 vagas (7.508 admissões e 6.825 desligamentos), seguida pelo setor de comércio, construção civil, serviço industrial de utilidade pública e agropecuária.

O município possui uma parceria com o governo do estado de São Paulo para fazer a ponte entre empresas que precisam de mão de obra e profissionais desempregados. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) é coordenado pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) e fez cerca de 60 mil atendimentos em 2018.

No posto, também é possível fazer inscrição para seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho, inscrição para o Programa Estadual de Qualificação Profissional (PEQ) e para o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência (Padef). Atualmente, há 36 vagas de emprego.

FnSocial | Débora Ramos