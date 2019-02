Clássico de Roland Barthes chega em edição revigorada

Bertolt Brecht , nascido em 10 de fevereiro de 1898 em Ausburgo, na Alemanha, foi um dos dramaturgos e poetas mais destacados do século XX. Além de compor peças como O Homem é um Homem, Mãe Coragem e Seus Filhos e A Vida de Galileu, Brecht foi responsável por aprofundar o método de interpretação do teatro épico, uma das grandes teorias de interpretação. Morreu em Berlim oriental em 15 de agosto de 1956. A Editora Unesp possui, entre seu catálogo, livros que fazem leituras sobre a obra de Bertolt Brecht. Os títulos estão com 20% de desconto até 28 de fevereiro..

“Ninguém tem vontade de falar de amor se não for para alguém”, entoou o filósofo e semiólogo francês Roland Barthes em seu Fragmentos de um discurso amoroso . Neste clássico das ciências humanas, que ganha numa nova edição revigorada pelas mãos da Editora Unesp, o autor delineia uma trilha para explicar a experiência amorosa e o ser enamorado do ponto de vista da linguagem.

Aqueles que ainda não se inscreveram para o curso a distância de Produção editorial , ministrado por Laura Bacellar, têm até o dia 17 de fevereiro, domingo, para efetuarem a matrícula. Sucesso consagrado junto ao público, as aulas de Produção Editorial abordam os principais aspectos e questões da realização de uma obra até o momento de entrega dos arquivos completos à produção gráfica. A nova edição do curso conta com uma aula bônus sobre o mercado de trabalho editorial.