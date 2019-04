Polícia Militar Ambiental autua 27, prende 18 por pesca predatória, aplica R$ 80 mil em multas, apreende 105 kg de peixes, 11 embarcações, 12 motores e armas em sete dias de operação

Campo Grande (MS) – O Comando da Polícia Militar Ambiental encerrou a operação Fronteira hoje (8) às 12h00, iniciada no dia 2, com 270 Policiais, visando especialmente à prevenção e repressão à pesca predatória. A operação Fronteira foi determinada, depois que fotos de pescadores com peixes que estariam morrendo pelo fenômeno da decoada na redes sociais estariam sendo capturados indiscriminadamente na fronteira com o Paraguai.

Depois de reunião com os Comandantes das 26 Subunidades na Capital para planejamento da operação, o Comando da PMA decidiu deflagrar a operação que seria para a região de fronteira em todo o Estado, em razão da proximidade da Semana Santa, em que há tradição religiosa de se consumir peixe e muitos pescadores praticam pesca nos finais de semana anteriores.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública-SEJUSP colocou um helicóptero (vídeo) à disposição da operação. Os Comandantes das 26 subunidades da Polícia Militar Ambiental também intensificaram a fiscalização em suas respectivas áreas. Outros crimes e infrações contra a flora e fauna, transporte de produtos perigosos e poluição encontrados foram fiscalizados.

AUTUAÇÕES

Foram 27 pessoas autuadas por crimes e infrações ambientais na operação. 23 ocorrências foram relativas à pesca. Dos 23 autuados por pesca, 18 foram presos por pesca predatória e cinco foram autuados por pescar sem a licença ambiental, o que não é crime, mas é infração administrativa. Foram 105 kg de pescado apreendidos, número extremamente baixo, com relação à quantidade de pessoas autuadas. As multas aplicadas nessa operação foram de R$ 70.993,00.

Com relação aos petrechos de pesca proibidos as apreensões de redes se destacaram, com 33 apreendidas, que mediram mais de 2 km. Destaca-se que em uma das apreensões, pescadores que fugiram em território paraguaio haviam armado 600 metros de redes de pesca, além de boias no rio Apa. Também espinheis, boias e 268 anzóis de galho (também petrechos proibidos) foram apreendidos ou retirados do rio.

Este tipo de fiscalização para apreensão e retirada desses petrechos é fundamental, pois a retirada desta quantidade de redes, espinheis e anzóis de galho (petrechos ilegais) dos rios impede a degradação dos cardumes, tendo em vista o alto poder de captura deste tipo de petrecho. Por isso, a PMA realiza fiscalização rotineiramente, visto que é muito difícil a prisão dos elementos que se utilizam desses petrechos ilegais, em virtude do pouco tempo que levam para armar e conferir os peixes capturados pelas redes, ficando pouco tempo expostos. Mais difícil ainda porque armam normalmente à noite.

OCORRÊNCIAS ADVERSAS À PESCA

Em ocorrências adversas à pesca, foram três pessoas autuadas por desmatamento e uma pessoa autuada por extração ilegal de aterro.

OCORRÊNCIAS RELATIVAS A CRIMES COMUNS

Com relação aos crimes adversos aos ambientais, duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma e um veículo furtado foi apreendido.

TABELAS COM AS OCORRÊNCIAS POR MUNICÍPIO, VALORES DE MULTA, MATERIAL APREENDIDO E PESSOAS PRESOS.

Tabela 1 – Ocorrências por município- Operação Fronteira

PESCA PREDATÓRIA DATA OCORRÊNCIA MULTA (R$) AUTUADOS/ PRESOS MUNICÍPIO PESCADO (kg) 4/4 Pesca Predatória 3.140 1 Terenos 7 5/4 Pesca Predatória 1.400 2 Ivinhema 0 5/4 pesca predatória 1.600 1 Aquidauana 5 5/4 Pesca Predatória 1.120 1 Terenos 6 6/4 Pesca predatória 2.400 3 Mundo Novo 10 6/4 Comércio de pescado da pesca predatória 1.780 1 Três Lagoas 14 6/4 Pesca predatória 2.140 1 Anastácio 8 7/4 Pesca predatória 1.400 2 Mundo Novo 0 7/4 Transporte – pescado da pesca predatória 21.100 1 Três Lagoas 11 7/4 Pesca predatória – dourado 2.793 1 Bela Vista 5 4a7/4 Pesca predatória 2.700 2 Itaquiraí/Eldorado 20 7/4 Pesca predatória 2.120 2 Batayporã 19 43.693,00 18 105 PESCA SEM LICENÇA MULTA AUTUADOS MUNICÍPIO PESCADO (kg) 6/4 Pesca sem licença 800 1 Bonito 3a7/4 Pesca sem licença 5.500 4 Itaquiraí/Eldorado 6.300,00 5 OUTRAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS – Não pesca DATA OCORRÊNCIA MULTA AUTUADOS MUNICÍPIO Material apreendido 2/4 Desmatamento (12ha) 12.000 2 Bonito 4/4 Retirada de aterro (0,6ha) 1.500 1 Caarapó 7//4 Desmatamento (25ha) 7.500 1 Bela Vista 21.000 4 OCORRÊNCIAS DE CRIMES COMUNS DATA OCORRÊNCIA MULTA AUTUADOS MUNICÍPIO Material apreendido 2/4 Porte ilegal de arma 1 Terenos Rifle 22 e 32 munições 6/4 Veículo furtado 1 Amambai 1caminhão 7/4 Porte ilegal de arma 1 Terenos 1 revólver e 6 munições 3

Tabela 2 – Petrechos de pesca e números totais – Operação Fronteira

Apreensões/Autos 2019 Auto de Infração 27 Pescado/apreendido(Kg) 105 Motores de Popa 12 Tanques/motor 11 Lanchas/c/motor 1 Barcos 11 Molinetes 12 Carretilhas 6 Armas 2 Munições 38 Desmatamento 3 Caixa/isopor/térmica 2 Caixa de pesca 2 Veículos 5 Veículo furtado 1 Petrechos -Proibidos Redes de Pesca 33 Tarrafas 2 Anzóis de Galho 268 Boias (João Bobo) 20 Espinhéis 8 Fisga 1 Valor Multas (R$) 70.993 Pessoas Presas 20

