O Edital Fundação Cargill – 5ª Edição é uma iniciativa da Fundação Cargill que visa identificar, estimular o desenvolvimento e apoiar a gestão de projetos, negócios e pesquisas realizados por organizações sociais, startups e instituições de ensino e pesquisa, voltados à alimentação segura, sustentável e acessível.

O objetivo é apoiar financeiramente até 15 projetos que tenham duração máxima de 24 meses (de janeiro de 2020 até dezembro de 2021), com valores entre R$ 50 mil e R$200 mil para cada um dos selecionados. Com isso, a Fundação Cargill pretende fortalecer as organizações parceiras e estreitar a relação com as comunidades onde está presente.

Serão aceitos projetos que estejam alinhados com os seguintes eixos temáticos:

Iniciativas inovadoras no combate à perda e desperdício de alimentos;

Inovação tecnológica (soluções e pesquisa) na cadeia de alimentos;

Parcerias para inovação e o fortalecimento do empreendedorismo na cadeia da alimentação.

As inscrições começam hoje!

Para saber mais, acesse:

https://alimentacaoemfoco.org.br/edital-fundacao-cargill-5a-edicao/