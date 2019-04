Saiba tudo sobre a Dupla de Páscoa; loteria especial pode pagar R$ 25 MILHÕES

Faltam poucas semanas para o grande sorteio da Dupla de Páscoa! O Loteria Brasil está em contagem regressiva e por isso separamos todas as informações sobre o primeiro concurso especial do ano. O sorteio acontecerá no dia 20 de abril (sábado anterior ao feriado) e tem prêmio estimado em R$25 MILHÕES.

O concurso especial de Páscoa pertencia originalmente à Lotomania, mas, em 2017, passou a pertencer à Dupla Sena. A Dupla de Páscoa, portanto, é a mais nova entre as loterias especiais e já pagou prêmios milionários!

Maiores premiações

Desde 2017, a Dupla de Páscoa já sorteou milhões. O maior prêmio pago foi em 2017, quando R$23,7 milhões foram divididos entre três apostas. Já o segundo lugar de maior premiação ficou para o ano de 2018, com R$ 21,3 MILHÕES. Como ninguém acertou as seis dezenas na faixa principal, o prêmio passou para a faixa seguinte, sendo repartido entre as 445 apostas que acertaram cinco dezenas.

Como o prêmio é calculado?

Do total arrecadado para cada sorteio regular da Dupla-Sena ao longo do ano, 16% ficam acumulados para o concurso especial de Páscoa. Além disso, 43,33% do valor arrecadado para o sorteio especial da Dupla de Páscoa se somam ao total acumulado. E ainda tem mais: caso o sorteio da Dupla-Sena que antecede ao sorteio especial acumule, o valor também é somado ao prêmio da Dupla de Páscoa. É por isso que as loterias especiais costumam pagar valores altíssimos!

Distribuição do prêmio

A Dupla de Páscoa é um pouco diferente. Por ter dois sorteios no mesmo concurso, a distribuição do prêmio é feita da seguinte forma:

1º sorteio

– 46% do valor arrecadado é destinado aos acertadores das 6 dezenas (sena)

– 10% do valor arrecadado é destinado aos acertadores das 5 dezenas (quina)

– 8% do valor arrecadado é destinado aos acertadores das 4 dezenas (quadra)

– 4% do valor arrecadado é destinado aos acertadores das 3 dezenas (terno)

2º sorteio

– 11% do valor arrecadado é destinado aos acertadores das 6 dezenas (sena)

– 9% do valor arrecadado é destinado aos acertadores das 5 dezenas (quina)

– 8% do valor arrecadado é destinado aos acertadores das 4 dezenas (quadra)

– 4% do valor arrecadado é destinado aos acertadores das 3 dezenas (terno)

Chances de ganhar

Existem probabilidades matemáticas para indicar quais são as suas reais chances de ganhar na loteria. No caso da Dupla de Páscoa a probabilidade de levar a grana do prêmio principal é de 1 em 15.890.700. Mas, quanto mais dezenas você apostar, maiores são as chances de ganhar. Apostando em 15 dezenas, por exemplo, suas possibilidades de ganhar passam a ser de 1 em 3.174.

Como apostar

Para apostar na Dupla de Páscoa basta selecionar de 6 a 15 números de 50 disponíveis. Ganha o prêmio máximo quem acertar as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio do concurso. Mas, caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio vai para a faixa seguinte, a quina do primeiro concurso. Isso ocorre porque sorteios especiais como a Dupla de Páscoa não acumulam.

Motivos para apostar na Dupla de Páscoa não faltam! O sorteio acontecerá no dia 20 de abril, a partir das 20h (horário de Brasília), direto do Caminhão da Sorte, que estará na cidade de Nova Petrópolis (RS). As apostas podem ser feitas no Loteria Brasil até às 15h para jogos simples e até às 19h para bolões.

Fonte: Loteria Brasil