Fertiláqua orienta produtores do Mato Grosso na Parecis SuperAgro

A Fertiláqua, um dos maiores grupos de nutrição, fisiologia de plantas e revitalização de solo, participa, entre 9 e 12 de abril, da Parecis SuperAgro, promovida pelo Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, em Campo Novo do Parecis/MT. Neste ano, o tema do evento será “O impacto da tecnologia e das relações internacionais na evolução do agronegócio brasileiro”.

O Grupo é um dos expositores e os agricultores terão a oportunidade de conhecer as novas tecnologias e soluções. “Iremos apresentar um campo demonstrativo de algodão e girassol, culturas de grande importância econômica para a região, para destacar na prática o funcionamento e a eficiência dos nossos produtos”, comenta Luiz Fernando Alves Faganello, representante técnico de vendas da Fertiláqua.

A equipe técnica irá também destacar o Programa Construindo Plantas – PCP 360, com soluções que proporcionam melhorias no desenvolvimento, vigor e produtividade da lavoura, trabalhando em todos os estágios da cultura; o programa Sementes de Verdade, que concede um selo aos lotes de sementes, das sementeiras parceiras, que apresentam alta performance e números elevados de germinação e vigor; e os Condicionadores de Solo que atuam na estrutura física, química e biológica do solo e auxiliam na liberação de nutrientes, garantindo melhor produtividade.

Além disso, serão realizadas duas mesas-redondas gratuitas com o Professor Fernando Bacilieri sobre fisiologia de plantas e manejo para altas produtividades no dia 10 de abril, às 9 e 15 horas.

“O evento é expressivo na região da Chapada dos Parecis, conhecida pela produção de girassol, algodão, soja, milho e feijão frente ao cenário nacional. É um local que atrai muitos investidores e clientes, com excelente movimentação agrícola. Estamos presentes na Parecis SuperAgro para trazer mais tecnologias para o mercado e transmitir informação e conhecimento para o agricultor”, explica Faganello.

A Parecis SuperAgro tem como objetivo se manter como uma grande vitrine ao proporcionar oportunidades para demonstração de produtos e serviços, difusão de tecnologias, informações e realização de negócios.

Sobre o Grupo Fertiláqua

Um dos maiores grupos de nutrição, fisiologia de plantas e revitalização de solo, a empresa Fertiláqua atua por meio das marcas Aminoagro, Dimicron e Maximus, a linha Longevus no segmento de cana-de-açúcar, e a linha Golden Seeds para sementeiras e produtores de sementes. A companhia pertence ao fundo de investimento Aqua Capital.

Com mais de 300 colaboradores e presença em todo o Brasil, e em outros países da América Latina, a empresa investe em pesquisa, tecnologia e inovação.

A Fertiláqua conta com a sede administrativa em Indaiatuba/SP, fábricas em Cidade Ocidental/GO e Cruz Alta/RS, um centro de distribuição em Cuiabá/MT, dois Laboratórios de Análise de Sementes (LAS) e dois Centros de Inovação Tecnológica (CIT).

O grupo disponibiliza uma iniciativa pioneira, o Programa Construindo Plantas (PCP), com ações específicas em cada fase das culturas, do plantio à colheita, para potencializar o desenvolvimento de plantas mais eficientes, e um solo com melhores qualidades físicas, químicas e biológicas, buscando com isso sistemas com maiores potenciais produtivos e consequentemente rentabilidade.

Com o objetivo de reconhecer a qualidade das sementes de soja no mercado brasileiro, foi criado pelo grupo o selo Sementes de Verdade.

Mais informações no website: www.fertilaqua.com.

