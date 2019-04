Mary Help conquista o Selo ABF de Excelência em Franchising 2019

Rede que possui mais de 90 unidades é pioneira dentro do seu nicho de atuação

A noite do dia 26 de abril será especial para a Mary Help. A rede que desde 2011 trabalha com intermediação de serviço de diaristas que podem ser contratadas com facilidade a partir do site, telefone ou mesmo pelo aplicativo exclusivo da marca, recebe pela primeira vez o Selo de Excelência em Franchising na categoria Sênior. O prêmio concedido pela Associação Brasileira de Franchising – ABF, é uma das maiores chancelas de qualidade dentro do setor de franquias e atesta a qualidade da rede.

Considerada, umas das principais honrarias do franchising brasileiro, o Selo de Excelência em Franchising chega à sua 29ª edição. Conforme a ABF, ao longo de quase três décadas, o Selo vem refletindo o quanto as redes de franquia no Brasil têm se desenvolvido, buscando alcançar o mais elevado nível de eficiência em suas operações e na relação com seus franqueados.

“Estamos muito felizes em receber este selo porque ele é um indicativo de que estamos no caminho certo. Trabalhamos com muita dedicação para fazermos da nossa marca uma rede forte e que cresce com qualidade e consistência. Essa honraria nos impulsiona e nos motiva a sempre buscar o melhor para a Mary Help”, comemora José Roberto Campanelli, fundador e diretor da rede.

Nesta edição, a entidade recebeu 277 inscrições e 231 marcas conquistaram a chancela. A entrega do troféu para cada uma das redes chanceladas será feita na tradicional cerimônia do Prêmio ABF Destaque Franchising e do SEF 2019, que será realizada em 26 de abril, no WTC Hall, em São Paulo.

A Mary Help foi contemplada na categoria sênior que é concedida para marcas que possuem acima de 15 franqueados, de 30 operações e ao menos 5 anos no franchising. Conforme a associação, o Selo da ABF é, em última instância, um indicador de excelência dada à empresa franqueadora por seus parceiros franqueados. São eles que, por meio da Pesquisa do SEF, avaliam a marca e, de acordo com a pontuação obtida por ela, ratificam a chancela entregue pela entidade.

Sobre a Mary Help

Franquia pioneira para intermediação no serviço de diaristas que podem ser contratadas com facilidade a partir do site, telefone ou mesmo pelo aplicativo exclusivo da marca, a Mary Help possui mais de 80 unidades em todo o país. A rede oferece serviços de diaristas em diversas funções como faxineiras, passadeiras, cozinheiras, copeiras e até garçons e churrasqueiros. Um dos diferenciais da marca é que todos os profissionais são selecionados por suas habilidades e preferências de funções confirmadas através de seu histórico profissional que também é checado. Além disso, os profissionais Mary Help passam por treinamento intensivo. Desta maneira, é possível garantir a segurança e a excelência dos serviços prestados. Após a conclusão da diária, também é feito um trabalho de pós-venda com os clientes.

Interessados no negócio podem se cadastrar através do site www.franquia.maryhelp.com.br ou entrar em contato direto na área de expansão através do telefone (17) 3513-0215.

Ficha de Investimentos:

Investimento Total: de R$ 40.000,00 à R$ 60.000,00

Taxa de franquia: R$ 34.000,00

Capital de Giro: a partir de R$ 3 mil

Área para o ponto: 40 a 60 m²

Número de funcionários por unidade: 1 a 2

Faturamento médio mensal (estimado): R$60.000,00

Lucro Médio Mensal: de 15% a 25%

Royalties: Fixo de 1,75 SM a 3,25 SM (salário mínimo);

Taxa de publicidade: não é cobrada

Prazo de retorno do investimento: 12 a 14 meses

Maiores informações:

http://www.maryhelp.com.br/home