Internacional Shopping inaugura Pocket Park da Jump Mania

Atração promete muita diversão em seus trampolins gigantes

Os parques de trampolins são sucesso por onde passam. A atividade é uma ótima maneira de se exercitar e se divertir ao mesmo tempo. Por isso, o Internacional Shopping recebe a Jump Mania, um Pocket Park composto por em uma estrutura de 110m² de muita diversão, com ”Open Jump”, área livre com trampolins interligados, “Foam Pool”, uma incrível piscina de espuma, “Enterrada”, pista de basquete com cesta para aprimoramento no esporte, entre outras atrações.

A operação promete fazer muito sucesso entre a garotada e é visto também como uma ótima ferramenta para a prática de exercícios, pois traz muitos benefícios para saúde, como o fortalecimento dos músculos, queima de calorias, melhoria da coordenação motora, sem deixar de lado os momentos de diversão.

“A nossa proposta com os pockets é proporcionar uma breve experiência do trampolim parque em uma operação compacta, mas sem deixar de promover a cultura da diversão sobre os trampolins para toda a família”, diz Gerson Azevedo, fundador do Jump Mania.

“A novidade chega ao Internacional Shopping para proporcionar experiências inesquecíveis e em família. O parque de cama elástica é uma opção para todas as idades garantirem momentos de descontração. Nossa proposta é sempre fazer parte desses momentos especiais”, afirma Edelcio Cazelato, Superintendente do Internacional Shopping.

A entrada custa R$ 30, por 15 minutos (R$ 1 a cada minuto adicional). O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h. É recomendado para crianças a partir de 03 anos. A Jump Mania fica na Área VIP do Internacional Shopping.

SERVIÇO:

“Jump Mania”

Data: a partir de 29 de março

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h

Local: Internacional Shopping – Área VIP (Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP)

Entrada: R$ 20, por 15 minutos (R$ 1 a cada minuto adicional)

Sobre o Internacional Shopping

Localizado na Rodovia Presidente Dutra e as margens da Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping recebe público de várias localidades da capital paulista, além de atender a toda a cidade de Guarulhos, tornando-se uma das principais referências da região. O Shopping conta com 77.080 m² de ABL, dois pisos e 379 lojas, entre elas 14 âncoras.

Com lojas dos mais diversos segmentos, o Shopping conta grandes marcas, tais como Outback, Bacio di Latte, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Lojas Americanas, Calvin Klein, Guess, Camicado, Hipermercado Extra, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, Besni, Nike Factory, uma unidade da academia Smart Fit, entre outros. O empreendimento possui ainda uma ampla Praça de Alimentação, com opções para todos os gostos e idades.

O Shopping possui diferenciais que conquistam toda a família, como o NeoGeo Family Parque, um dos maiores parques de entretenimento indoor do Brasil, com mais de 4.500 m² e mais de 250 atrações, Bolix, com 24 pistas exclusivas, além de equipamentos modernos que garantem o conforto e a diversão do público. Outro atrativo é o complexo do Cinemark, o maior do país em quantidade de assentos: 4.031, divididos em 15 salas.

O Internacional Shopping também se destaca pelas opções de serviços ao público, como o Poupatempo Guarulhos e um Posto da Polícia Federal para emissão de Passaporte. O empreendimento fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

