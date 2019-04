Envelhecimento Humano será tema de Simpósio realizado nos dias 12 e 13 de abril

O evento é gratuito e voltado para aqueles que possuem interesse no atendimento ao idoso

O envelhecimento populacional ocorrido nas últimas décadas traz consigo grandes desafios, especialmente para a área da saúde, onde os profissionais necessitam estar preparados para atender esta demanda com enfoque na Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças.

Para fomentar a discussão e o conhecimento sobre o envelhecimento humano para aqueles que possuem interesse no atendimento ao idoso, seja profissional da área da saúde ou população em geral, a Unimed Campo Grande realiza nos dias 12 e 13 de abril o 1º Simpósio de Envelhecimento Humano.

Na sexta-feira (12/04), das 15h às 17h, haverá uma palestra aberta ao público com o tema “Parada cardíaca: Noções básicas de atendimento”, que será ministrada pelo cooperado da Unimed Campo Grande e vice-presidente da sociedade de cardiologia de MS, Dr. Gerson Gattas Orro.

O objetivo é capacitar o público na identificação da parada cardiorrespiratória e no atendimento imediato e qualificado para aumentar a chance de sobrevida, ou seja, quais os tipos de ajudas devem ser solicitadas e como podem prestar corretamente o primeiro atendimento a essa vítima.

No sábado (13/04), das 08h às 12h, serão realizadas três palestras sobre a saúde durante o processo de envelhecimento humano voltadas para médicos e demais profissionais da área da saúde, inclusive com entrega de certificados.

O segundo dia de evento terá a seguinte programação de palestras:

– Síndrome da fragilidade do idoso: Dr. Luiz Alberto Ovando, médico cardiologista especialista em cuidados intensivos, geriatria e gerontologia.

– Idoso na sala de emergência. Caso clínico Síncope: Dr. Guilherme Luiz Bertão, médico cardiologista sub-especializado em arritmia clínica.

– Cuidados paliativos: Dra. Camila da Costa Natera Torres, médica cardiologista especializada em cuidados paliativos.

O 1º Simpósio de Envelhecimento Humano será realizado no auditório da Unimed Campo Grande, que está localizado na Rua Goiás, 695 – Jardim dos Estados (entrada do estacionamento pela Rua da Paz).

FAÇA SUA INSCRIÇÃO

A inscrição para o evento é solidária e as vagas são limitadas. Os interessados em participar devem se inscrever nos links abaixo e levar uma fralda geriátrica tamanho G no dia do evento.

– Palestra sobre parada cardíaca (aberta ao público): http://unimed.me/1007EE.

– Palestras para médicos e profissionais da área da saúde: http://unimed.me/1007CS.

Outras informações sobre o evento podem ser obtidas no telefone (67) 3318-6666.

Fn | Unimed-CG/MS