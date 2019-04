Unimed Andradina doa 20 quilos de cartões para reciclagem

Doação faz parte da Campanha Logística Reversa implementada ano passado

A Unimed Andradina fez, na última sexta-feira, 05, a doação de 20 quilos de cartões vencidos dos beneficiários para a reciclagem na Secretária do Meio Ambiente, da Prefeitura do Município. A ação faz parte da Campanha Logística Reversa.

Implementada em 2018 a campanha é um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos, para reaproveitamento ou destinação final ambientalmente adequada. “Estamos imensamente felizes com o resultado obtido nesse primeiro semestre de campanha, é muito bom contribuir com o destino certo dos materiais e ao mesmo tempo, com o meio ambiente” finalizou o presidente da Unimed Andradina, Dr. Eduardo Herreros.

Desde o início do projeto foi feito um trabalho para que colaboradores, beneficiários e empresas fizessem o descarte correto do material.