Trisoft participa da Feicon Batimat oferecendo experiência em condicionamento acústico

A Arena de Conteúdo by Buildin, dentro da Feicon Batimat, contará com produtos de condicionamento acústico da Trisoft, empresa líder na América Latina em produção de itens com lã de PET. Com conceito totalmente sustentável, o projeto desenvolvido pela Audium – empresa especializada em projetos acústicos e instalados pela Atos – empresa especializada em instalações, trata o ambiente explorando a eficiência acústica e atenuação sonora através dos produtos Baffles e Revest Decor, ambos da Trisoft. No projeto, os experts consideram a beleza do ambiente, aliada ao design de impacto, identidade visual, características de plotagem, cores e movimento, produzido através das características dos Baffles, produtos representados por elementos absorventes acústicos suspensos no teto (fotos abaixo).

Imagem 1 – No teto, Baffles instalados; no gradil próximo à arena, a instalação do Revest Decor que explora a identidade visual das marcas participantes

Imagem 2 – Visão geral da Arena de Conteúdo by Buildin

A Arena de Conteúdo by Buildin estará posicionada ao lado de uma casa que será construída em 24 horas, durante os três primeiros dias da realização da Feicon Batimat, nomeada como “Casa24h” e executada pela Inovatech Engenharia. Durante as horas de construção, os visitantes poderão conferir palestras simultâneas ao lado do espaço, em ambiente com condicionamento e inteligibilidade acústica, melhorando a performance dos palestrantes.

“A solução acústica propõe uma dinâmica e contemporaneidade, enquanto a eficiência dos Baffles proporciona conforto acústico de forma lúdica e prática ao ambiente”, destaca Debora Barreto, da Audium, arquiteta e autora do projeto acústico que conta com o uso dos produtos Trisoft, focados em soluções acústicas arquitetônicas. Debora também será uma das palestrantes na arena de conteúdo, trazendo informações relevantes sobre a acústica em edificações residenciais, direcionadas à Norma de Desempenho.

“Em apenas 05 horas com uma equipe expert da Atos concluiremos a instalação dos produtos Trisoft. É um processo muito fácil e rápido de executar quando se conta com pessoas qualificadas e treinadas porque os produtos e suas características ajudam e muito nesse processo. Porém, ressaltamos sempre que é necessário envolver mão de obra especializada para que o projeto entregue esteja de forma adequada e satisfatória ao cliente, preservando as características físicas dos produtos, obedecendo suas junções e garantindo uma entrega de projeto eficaz, dentro do real proposto pelo arquiteto”, destaca Danilo Vasconcelos, da Atos.

A Atos também estará presente na área de conteúdo com palestras nos dias 09, 11 e 12. Confira abaixo os detalhes sobre os produtos da Trisoft, instalados na Arena de Conteúdo by Buildin, e o cronograma de palestras envolvendo conteúdos acerca do tema.

Portfólio Trisoft

Baffles – Os Baffles e Baffles Decor Trisoft fazem parte das soluções acústicas arquitetônicas, aliando estética, inovação e versatilidade em projetos de design de interior. Integram-se perfeitamente a arquitetura dos ambientes, com muitas opções de variação para quem procura flexibilidade e personalização.

Produzidos em lã de PET, os Baffles Trisoft são indicados para ambientes que necessitam de tratamento acústico como: salas de aula, salas comerciais, saguões de hotel, salões de aeroportos, shopping centers, praças de alimentação, etc. Proporcionando um agradável visual estético aos ambientes.

Revest Decor – O Revest Decor é parte da linha de Soluções Acústicas Arquitetônicas da Trisoft é o único revestimento acústico personalizável. 100% reciclável, auto extinguível, que permite impressão em HD. Utilizado para melhorar a inteligibilidade do som, reduzir a reverberação no ambiente. Seu uso é voltado para todo tipo de projeto arquitetônico, como em: escritórios, salas de reunião, salas de congresso, estúdios, call-centers, shoppings, praças de alimentação, bares, restaurantes, casas noturnas, lojas, cinemas, teatros, academias, discotecas, salões de festas, salões de jogos, home theaters, igrejas, e todos os ambientes internos de unidades comerciais.

SERVIÇO

Feicon Batimat | Arena de Conteúdo by Buildin

Data: entre 9 a 12 de abril de 2019

Horário: terça a sexta das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP – Brasil

Endereço: Rod. Imigrantes Km 1,5 s/n

Local da Casa 24h | Arena de Conteúdo by Buildin: Rua A, número 150

Informações: www.feicon.com.br

PALESTRAS:

Dia 09 de abril, terça-feira

16h45 – Acústica: A importância da junção de um projeto adequado, materiais de qualidade que atendam às normas vigentes e a instalação qualificada – Danilo Vasconcelos, Gerente de Projetos da Acústica Atos.

Dia 10 de abril, quarta-feira

14h30 – Acústica em edificações residenciais com foco na Norma de Desempenho – Débora Barreto, Diretora Técnica da Audium.

Dia 11 de abril, quinta-feira

12h15 – Materiais acústicos sustentáveis e suas utilizações, facilidades em projetos e benefícios ao ambiente – Danilo Vasconcelos, Gerente de Projetos da Acústica Atos.

Dia 12 de abril, sexta-feira

15h30 – Soluções acústicas criativas e especificações corretas para ambientes diversos – Danilo Vasconcelos, Gerente de Projetos da Acústica Atos.

SAC Trisoft:+55 (11) 4143-7900| www.trisoft.com.br

Sobre a Trisoft

A Trisoft é a maior empresa da América Latina em produção de itens com lã de PET. Atuando há mais 55 anos no mercado, com qualidade, seriedade e responsabilidade sócio ambiental, investe em tecnologia para o desenvolvimento de produtos, transformando a despoluição do planeta em matérias primas para fazer produtos que melhoram a vida das pessoas. Seu objetivo é revolucionar o mercado, promovendo sustentabilidade e a possibilidade cada vez maior das empresas aderirem à logística reversa.