Sala de Cultua lança canal no Youtube para reunir dicas e debates sobre inovação

O mundo está se transformando de maneira rápida e imprevisível. Entender esses mudanças, debater os avanços tecnológicos e reunir uma comunidade de audiência em torno do tema inovação é a missão do Canal Sala de Cultura, recém lançado no Youtube por Marina Rejman, publicitária e fundadora da Sala de Cultura, espaço de inovação em negócios, em conjunto com Fausto André, da produtora de vídeo Animagem, que faz a direção do canal.

Com vídeos semanais, a proposta é trazer conteúdo sobre inovação e negócios capazes de ajudar as pessoas a aproveitarem as oportunidades que surgem neste cenários de mudanças e rápida transformação em que vivemos atualmente. “Para darmos novos saltos, é preciso modificar a maneira com que fazemos as coisas que já são hábitos, e ao mesmo tempo compreender tendências e os novos comportamentos da sociedade. Novos resultados são possíveis, se soubermos adequar negócios e principalmente novos aprendizados para nossa vida profissional e pessoal. A ideia do canal é justamente auxiliar quem quer realizar isso, como uma boa base por onde começar”, explica Marina.

A Sala de Cultura é um local de inspiração. Focada em atualizar executivos e empreendedores nas mais recentes tendências de negócios e inovação, é um espaço onde esses profissionais podem se atualizar através de discussões sobre economia, geopolítica, ecossistemas de negócios, mercado, tecnologias e, sobretudo, inovação. A sua proposta é criar uma conexão com o agora, e mostrar aos profissionais como respirar no mindset do mercado, com todo seu dinamismo e fluidez.

A proposta do canal é facilitar esse processo, e ajudar as pessoas a navegarem em uma nova era de comunicação e conhecimento, trazendo insights sobre o impacto das mudanças tecnológicas e de comportamento de maneira dinâmica e interessante. “O tema central é a inovação no mundo. Traremos debates, curiosidades, experiências de viagens, eventos e opiniões de quem já está fazendo a diferença no mercado”, finaliza Marina. Interessados em acompanhar os materiais semanais podem acessar os primeiros conteúdos através do link: https://www.youtube.com/channel/UC012lWTgnQOjqpMgCiIKpIg. Nessa semana o tema é sobre Startups Unicórnios: https://www.youtube.com/watch?v=PqAxQbRM1SI.

Sobre a Sala de Cultura: www.saladecultura.com.br / Sala de Cultura no Youtube

