Zelito Miranda convida Fulô de Mandacaru e Filomena Bagaceira para o Forró no Parque

Depois do sucesso do primeiro show Zelito Miranda retorna projeto no dia 28 de abril

A praça Quincas Berro d´água, Pelourinho vai voltar a viver o forró. Isso porque no próximo dia 28 de abril, domingo, acontece mais um show do projeto Forró no Parque. Com Zelito Miranda como anfitrião, desta vez o evento que acontece as 11 horas terá como convidados a pernambucana Fulô de Mandacaru e a baiana Filomena Bagaceira.

Na edição anterior, nem a chuva atrapalhou os ânimos de quem foi ver de perto o show temperado de sucesso e o convidado especial, Zelito Miranda. “Podemos dizer que a primeira apresentação desta temporada foi mágica. Nosso objetivo é que esta magia permaneça em todos os shows”, disse Zelito.

O projeto que já levou grandes nomes do ritmo a shows gratuitos, já chegando a receber mais de dez mil pessoas por dia, foi idealizado por Telma Miranda. Com a proposta de oferecer para o público baiano uma programação variada, o Forró no Parque se destaca como opção de entretenimento cultural, sobretudo por se sustentar em um ritmo tão característico da Bahia: o Forró.

Como Sempre o Forró no Parque terá vários convidados no decorrer das edições. A ideia é que este show seja uma opção de entretenimento para toda nação forrozeira.

Com músicas que abordam termas sociais, Zelito trará ao palco, as canções que do CD Forró Porreta, que ganhou o prêmio de melhor CD do site São João na Bahia e TV Aratu, concorrendo com todos os Forrozeiros da Bahia e do Nordeste.

*Zelito Miranda* – O “Rei do forró temperado”. Assim é conhecido um dos grandes nomes do forró baiano, Zelito Miranda. O cantor e compositor – que possui 25 anos de trajetória na música nordestina – ganhou esse título por incluir estilos como o rock, jazz, dentre outros ritmos misturados ao forró pé de serra, dando ao ritmo um “tempero” todo especial para as suas composições e apresentações que encantam milhares de admiradores e fãs por onde passa.

Com doze discos – entre CDs e LPs -, um DVD e participações diversas em coletâneas, Zelito é dono de um repertório vasto e conta com uma banda composta por 10 músicos e uma estrutura de produção impecável e iluminação de ponta.

Serviço:

*Projeto Forró no Parque Zelito Miranda – O Rei do Forró Temperado*

Convidado: Fulô de Mandacaru e Filomena Bagaceira

Data: 28 de abril – (domingo)

Horário: às 11 horas

Onde: Praça Quincas Berro d´água – Pelourinho

Informações: 71 99254-4340

Censura livre