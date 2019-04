Diretoria de Cultura de Três Lagoas abre inscrições para curso de Desenho Artístico

Aulas serão realizadas na Casa do Artesão

A Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de Três Lagoas, informa que estão abertas as inscrições para o Curso de Desenho Artístico na Casa do Artesão.

As vagas são limitadas e os interessados deverão procurar a Casa do Artesão até o dia 26, munidos dos documentos pessoais, comprovante de residência e uma foto 3×4. Menores de idade, a partir dos sete anos, deverão estar acompanhados dos responsáveis.

As aulas estão previstas para ter início no dia 1º de julho nos períodos matutino e vespertino. Com o apoio do professor Giovani Piancelli, na aula inicial o aluno terá conhecimento à introdução ao desenho artístico, história e integração da arte do desenho. Na fase avançada, noções de projeção artística e paisagismo natural avançado, corpo humano e desenho realístico.