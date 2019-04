Renato Câmara entrega patrulha mecanizada para agricultores familiares de Sidrolândia

Foto: Toninho Souza

Legenda: Deputado Renato Câmara entregou uma patrulha mecanizada aos agricultores familiares da aldeia Córrego do Meio, em Sidrolândia

O apoio aos pequenos produtores rurais tem sido uma marca do mandato do deputado estadual Renato Câmara (MDB). Nesta segunda-feira (6), o deputado fez a entrega de uma patrulha mecanizada aos agricultores familiares da aldeia Córrego do Meio, em Sidrolândia. O vice-prefeito Wellison Muchiutti, o “Amarelo”, e lideranças do município também participaram da solenidade de entrega.

A patrulha é composta por um trator 85 cv, distribuidor de calcário, grade aradora, carreta agrícola, grade niveladora e rotoencanteirador ou pá concha traseira. Os equipamentos foram adquiridos por meio de uma emenda de R$ 118.694,00 do ex-senador Waldemir Moka (MDB), contemplando a uma solicitação de Renato Câmara.

Os novos equipamentos vão beneficiar as mais de 200 famílias d aldeia Córrego do Meio. Os índios vivem em uma área de 5 mil hectares e têm a agricultura como principal fonte de subsistência. Eles cultivam principalmente milho, mandioca e feijão para o sustento e ainda comercializam o excedente.

Conforme o cacique Messias Sol, a chegada da patrulha mecanizada marca a chegada de um novo momento para os pequenos produtores da aldeia. “A maioria das famílias em nossas aldeias vivem da agricultura familiar. Esse maquinário vem em bom momento e vai nos ajudar a produzir mais e a fomentar a geração de renda da comunidade. Nosso sentimento é de gratidão ao ex-senador Moka e ao deputado Renato Câmara, que se comprometeram desde o início em trabalhar para que esses equipamentos se tornassem uma realidade em nossa comunidade”, disse.

Técnico rural e engenheiro agrônomo, Renato Câmara destacou a importância do poder público levar melhores condições aos pequenos produtores rurais. Conforme ele, a entrega da patrulha mecanizada à aldeia Córrego do Meio é resultado do trabalho desenvolvido pelo mandato para promover o fortalecimento da agricultura familiar sustentável, garantindo geração de renda, bem-estar social, exercício de cidadania e qualidade de vida aos agricultores familiares de todo o Estado. “Sei da importância desses equipamentos para a comunidade e o quanto eles eram sonhados por cada um dos produtores que lutam diariamente para produzir e gerar o sustento da sua família. Para nós, é uma grande satisfação e alegria poder participar deste processo e, de alguma forma, colaborar para o desenvolvimento da produção na aldeia Córrego do Meio. Espero que essa patrulha mecanizada seja um instrumento para trazer melhores condições de vida a todos”, enfatizou.

