Castramóvel de Três Lagoas encerra atendimento no Jupiá e vai para o Jardim Oiti

Atendimento em Jupiá será até sexta-feira (12) e a partir de segunda-feira (15) equipe estará na Escola Municipal Elson Lot Rigo

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, por meio da equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), setor da Diretoria de Vigilância em Saúde e Saneamento, informa à população que a unidade móvel de saúde animal, popularmente conhecida como “Castramóvel”, irá permanecer instalada na Quadra Poliesportiva do Bairro Jupiá, somente até sexta-feira (12).

A equipe do CCZ, responsável pelo Castramóvel e coordenada pelo médico veterinário Everton Ottoni, a partir de segunda-feira (15), estará atendendo no pátio da Escola Municipal Professor “Elson Lot Rigo”, no Bairro Jardim Oiti, onde deverá permanecer até 26 de abril, cumprindo assim a 11ª etapa da programação da unidade móvel de saúde animal.

Neste novo local, a equipe do Castramóvel estará atendendo aos donos de cães e gatos, moradores do Bairro Jardim Oiti, Santa Júlia, Jardim das Acácias e Jardim Atenas.

Como vem ocorrendo em todas as etapas, a equipe do Castramóvel estará atendendo, de segunda-feira a sexta-feira, das 07h30 às 12h30 e os procedimentos de castração deverão ser previamente agendados.

O agendamento para castração de cães e gatos, machos e acima de seis meses de idade, pode ser feito pessoalmente, junto à equipe do Castramóvel, ou pelos telefones 3929-1803 e celular 99200-2638.

Além da castração de cães e gatos machos, a equipe do Castramóvel também aplica vacina antirrábica em animais acima de 04 meses e orienta os donos de animais de estimação quanto à posse responsável e cuidados sobre animais peçonhentos e, se for necessário, também distribui gratuitamente vermífugos.

O prévio agendamento para a castração de animais “é importante para que possamos orientar devidamente os donos de cães e gatos quanto aos cuidados que se deve ter antes e depois da cirurgia, como é o caso do jejum de oito horas, tanto de sólidos como líquidos”, observou Ottoni.

O endereço da Escola Municipal “Elson Lot Rigo” é o seguinte: Rua Marcílio Dias, número 2916, na esquina com a Rua Antônio Estevam Leal, no Jardim Oiti.