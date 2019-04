Marco das 3 Fronteiras e Parque Nacional do Iguaçu integram o Dia da Alegria  

Nesta edição os participantes terão a oportunidade de conhecer ou revisitar as Cataratas do Iguaçu e o Marco das 3 Fronteiras. A visita será acompanhada por diversos profissionais com o objetivo de proporcionar uma grande experiência com atividades lúdicas e educacionais.

Dia Nacional da Alegria – É uma iniciativa que busca mobilizar atrações turísticas de todo o Brasil. A concessionária Cataratas do Iguaçu S/A organiza as ações no Marco das 3 Fronteiras e no Parque Nacional do Iguaçu. A articulação nacional do evento é do Sindicato Nacional de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) em parceria com a Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil (Adibra).

Confira a programação:

Parque Nacional do Iguaçu – 10 de abril (quarta-feira)

9 horas – Encontro com as crianças da Fundação Nosso Canto no Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu e embarque para o passeio.

9h30 – Desembarque no Mirante Espaço Naipi para acessar à trilha.

10 horas – Atividade lúdica do Projeto Onças do Iguaçu no Espaço Porto Canoas.

10h30 – Lanche no fast food do Espaço Porto Canoas.

11h30 – Retorno para o Centro de Visitantes.

Marco das 3 Fronteiras – 10 de abril (quarta-feira)

14 horas – Transporte das crianças do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) para o marco.

14h30 – Recepção no Marco das 3 Fronteiras e início de apresentação teatral.

15h30 – Lanche especial na Praça 3 Fronteiras.

16 horas – Retorno das crianças.