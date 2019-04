SEINTRA atende solicitações de moradores e inicia trabalho nos bairros JK e Alvorada

Equipe esteve presente na Avenida Jary Mercante para limpeza de galerias

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) já começou a tomar providencias após reunião com os moradores dos bairros JK e Jardim Alvorada. A reunião aconteceu na última segunda-feira (8) e hoje, quarta-feira (10), pela manhã os profissionais da SEINTRA já entraram em ação.

As equipes da SEINTRA se mobilizaram para realizar uma limpeza nas galerias da Avenida Jary Mercante. “Vimos que realmente o problema não estava nas galerias, estamos tomando as medidas necessárias, mas este não era o motivo das inundações”, afirmou o secretário da SENTIRA, Adriano Barreto.

Também vale lembrar que limpezas de bueiros são realizadas frequentemente na região por meio da Diretoria de Serviços Públicos (DSP), da SEINTRA. “Nossas equipes sempre encontram calotas de carro, resto de lixo, folhas e entulhos durante as limpezas. Isso prejudica a passagem da água, mas o serviço sempre acontece para diminuir o impacto sofrido pela população”, afirmou o secretário.

O próximo passo será a melhoria na drenagem do piscinão do Jardim Cangalha, que recebe um grande volume de água durante as chuvas.

Durante a reunião o secretário explicou que “Nossa Administração tem um projeto baseado em estudos de área para solucionar o problema das enxurradas em suas casas, porém, necessita de um investimento pesado, que só será possível com captação de recursos federais ou financiamentos”.

Galeria de Imagens: Divulgação