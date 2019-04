Aplicativo auxilia gestão de pessoas nas empresas

Aplicativo que usa Inteligência Artificial promete ser um divisor de águas para os RHs no Brasil e no mundo

Você já imaginou trabalhar sem a internet ou e-mail? Difícil, não é mesmo? Daqui a algum tempo as empresas terão dificuldades de trabalhar sem os aplicativos, que facilitam cada vez mais o dia a dia de todos.

Na área de Gestão de Pessoas a ruptura entre passado e futuro promete acontecer através de um aplicativo, desenvolvido no Brasil e que estará em breve disponível em mais de 5 idiomas, automatizando todo o setor de Recursos Humanos das empresas. “As empresas poderão, em apenas uma solução tecnológica, definir seu plano de cargos e salários, fazer recrutamento e seleção, todo o processo de admissão, com checagens e envio digital de documentos, o Onboarding de novos funcionários, ter sua intranet, treinamentos, gerenciar benefícios, gerenciar completamente sua folha, viagens de colaboradores, crédito consignado, avaliação de desempenho, demissão e muito mais“, conta Lucas Ribeiro, sócio-diretor da ROIT Consultoria e Contabilidade, idealizadora do app.

Recém-lançado no Brasil, o ROIT People possui diversas funcionalidades, todas com o objetivo de reduzir o processo manual do setor de RH. Em todas elas está presente a tão falada inteligência artificial, que permitirá um processo contínuo de aprendizado do sistema, em relação ao perfil das pessoas, da empresa, das melhores conduções, entre outros benefícios.

O Engenheiro de Software à frente do projeto, Fernando Esmaniotto, explica que o app foi desenvolvido dentro dos melhores padrões tecnológicos disponíveis, utilizando recursos extremamente avançados, enriquecidos com bases externas, integrado a diversas ferramentas de mercado, além de utilizar machine learning de forma intensa.

Fernando conta que após a contratação, a empresa e o colaborador terão acesso, através de seus perfis, de toda a vida laboral do mesmo. É possível consultar holerites, banco de horas, programar férias, etc.

”Não há um aplicativo tão completo que acompanhe toda a vida laboral do colaborador desde o momento da sua contratação até um eventual desligamento”, avalia Lucas Ribeiro.

Cada empresa pode adequar o layout do aplicativo com a sua logomarca e cores características a fim de melhor ambientar todos os colaboradores usuários. O ROIT People está aberto a customizações, ou seja: a empresa pode indicar algo pontual que deve ser observado para uma contratação, por exemplo. “Se o cargo ofertado pela empresa for para um analista jurídico, o número da OAB pode ser um documento obrigatório. O mesmo se aplica, por exemplo, para o cargo de motorista, onde a CNH é indispensável para o candidato”, conta Fernando.

De acordo com o gerente de software, todas as informações são criptografadas e armazenadas em servidores da Amazon, além de terem passado por testes e processos rigorosos de segurança, junto a empresa especializada em Cybercrimes, CONVISO Security.