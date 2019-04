Filme do Mussum chega ao Projeta às 7 da Cinemark

“Mussum, Um Filme do Cacildis” chega às salas da Cinemark como parte do Projeta às 7 – janela inédita da Rede que incentiva o cinema nacional. O documentário conta com a narração do ator Lázaro Ramos e emocionante trilha sonora original do músico Pretinho da Serrinha. Com distribuição da Elo Company, as sessões acontecem entre 4 e 19 de abril, de segunda à sexta-feira, às 19h, por preços especiais de R$ 12.

O filme conta a trajetória do músico e comediante Antônio Carlos Bernardes, conhecido como Mussum, além de histórias mais pessoais do artista, como a paternidade e sua relação com a mãe Dona Malvina. Sua carreira iniciou como vocalista do grupo “Os Originais do Samba”, passando por atuações na TV e depois no cinema, como humorista e depois integrante de “Os Trapalhões”, grupo que revolucionou a forma de fazer humor na teledramaturgia brasileira.

“Mussum, Um Filme do Cacildis” estreou na edição do Festival Mimo 2018, de Olinda, e foi exibido na edição do Rio de Janeiro. Além disso, foi selecionado para a Mostra Competitiva do Festival de Aruanda 2018 e para a Mostra Competitiva do Festival Arquivo em Cartaz 2018.

O filme está na programação de 20 salas da Cinemark, em de 19 cidades: São Paulo (Shoppings Eldorado e Santa Cruz), Rio de Janeiro (Downtown), Aracaju (Shopping Jardins), Belo Horizonte (Pátio Savassi), Brasília (Pier 21), Campinas (Iguatemi), Campo Grande (Shopping Campo Grande), Cuiabá (Shopping Goiabeiras), Curitiba (Shopping Muller), Goiânia (Shopping Flamboyant), Londrina (Boulevard Londrina), Natal (Midway Mall), Porto Alegre (Barra Sul), Recife (Riomar), Ribeirão Preto (Novo Shopping), Salvador (Salvador Shopping), Santos (Praiamar), São José dos Campos (Colinas) e Vitória (Shopping Vitória).

Sinopse

Documentário que conta a trajetória do músico e comediante Mussum. Primeiro como vocalista do grupo Os Originais do Samba e depois no cinema e na TV como integrante d’Os Trapalhões, grupo que revolucionou a forma de fazer humor na teledramaturgia brasileira. De forma irreverente e com estética gráfica inovadora, o filme vai revelar ao grande público quem foi esse artista que brilhou por todas as áreas das artes brasileiras e que continua presente até hoje como um ícone pop nas redes sociais, em camisetas e em campanhas publicitárias.

Serviço – Projeta às 7:

‘Mussum, Um Filme do Cacildis’

Data: entre 4 e 19 de abril

Horário: 19h

Preço: R$ 12

Campo Grande (MS)

Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909

ELO COMPANY

A ELO COMPANY é uma empresa brasileira líder em distribuição e produção audiovisual. Fundada em 2005 por Ruben Feffer, Flavia Prats Feffer e Sabrina Nudeliman Wagon, é responsável por mais de 400 títulos vendidos no Brasil e no mundo.

É a única a atuar em todas as mídias, desde o momento do lançamento para o cinema até a venda para TV e Video on Demand. Em seu portfólio destacam-se: “O Menino e o Mundo”, indicado ao Oscar 2016 como Melhor Filme de Animação, “Espaço Além: Marina Abramovic no Brasil”, primeiro da América Latina a fazer parte do Vimeo Originals, e “S.O.S: Mulheres Ao Mar 2”, com mais de 1,5 milhão de ingressos vendidos.

A empresa conta com um lineup de distribuição com mais de 40 títulos de importantes produtoras nacionais como RT Features, Fontoura, Bionica, Coração da Selva, Casa de Cinema de Porto Alegre, Paranoid, Canto Claro e Ananã.

