Polícia Militar Ambiental prende e autua em R$ 8,4 mil três por pesca ilegal e apreende barco, motor e petrechos de pesca

Campo Grande, (MS) – Durante fiscalização fluvial no rio Sucuriú, em uma região conhecida como Córrego do Pinto, Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas prenderam dois pescadores que pescavam com petrecho de pesca ilegal. A equipe localizou os infratores ontem (10), no momento em que armavam rede de pesca (petrecho ilegal) no rio. Eles iniciavam a pescaria e não haviam capturado nenhum pescado ainda, pois, ainda estavam armando o material de pesca. A rede de pesca foi apreendida.

Os infratores, de 33 e 65 anos, residentes em Três Lagoas, receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil da cidade, juntamente com o material apreendido, onde foram autuados em flagrante por crime de pesca predatória. A pena é de um a três anos de detenção. Eles também foram autuados administrativamente e multados em R$ 2.800,00 cada um.

Próximo ao local da prisão, um pescador amador (36) foi autuado por pescar sem licença ambiental. Ele pescava embarcado e não havia capturado pescado ainda. O barco, um motor de popa e um molinete com vara foram apreendidos. Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 2.800,00 contra o autuado, residente em Três Lagoas. A pesca sem licença não é crime ambiental.

Fn | Polícia Militar Ambiental