Vetnil comemora 25 anos dedicados ao bem-estar e à saúde animal com nova marca

Com crescimento exponencial nos negócios, a empresa atende a ampliação do mercado de Pets e de equinos

Referência no segmento de Medicina Veterinária, a Vetnil completa 25 anos de uma história repleta de sucesso, baseada em inovação, eficiência e grandes conquistas. Ao longo de mais de duas décadas, a empresa vem cumprindo plenamente sua missão de oferecer soluções de qualidade para o bem-estar e saúde dos animais, superando as expectativas dos clientes e gerando crescimento para seus colaboradores. Com o slogan, ‘Vetnil – Parceira de quem Cuida’, a empresa lança no mês de abril a nova marca, que traduz o objetivo de toda a família Vetnil – diretores, gerentes, funcionários, parceiros e colaboradores, de oferecer ao mercado o que há de mais inovador e eficiente em medicamentos e suplementos para animais de grande e pequeno portes.

Com a nova marca, a empresa anuncia um novo momento, que integra o passado e o presente e abre caminho para um futuro ainda mais promissor, ampliando a relação com seus parceiros – tutores, tratadores, cuidadores, veterinários, que no dia a dia se estabelecem para fazer o cuidado chegar aos animais. A empresa pretende ampliar essas parcerias, entregando o melhor da medicina veterinária, da pesquisa e da ciência para esses parceiros que se empenham noite e dia para o bem-estar e saúde animal.

A empresa nasceu do sonho do médico veterinário, Dr. João Carlos Ribeiro, de desenvolver no Brasil produtos veterinários de qualidade a preços mais acessíveis ao mercado. Há 25 anos, Dr. Ribeiro definia os caminhos de sucesso da empresa: conquistar um importante espaço no mercado, com muito trabalho, perseverança, dedicação e humildade – predicados importantes para a busca do aprimoramento, que sempre esteve presente na cultura da empresa.

Para os próximos anos, a estimativa da Vetnil é continuar crescendo em um mercado em expansão em todo o Brasil e no mundo. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) indicam que, em 2017, o mercado Pet registrou uma ampliação de 4,9% em relação ao ano anterior. Na pesquisa da Abinpet, o Brasil é o terceiro maior mercado, depois de registrar faturamento superior a US$ 5 bilhões em 2016. O mercado de equinos também cresce no país e movimenta R$ 16 bilhões por ano, segundo pesquisa de 2018 divulgada pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM).

Nesse cenário próspero que a Vetnil se desenvolveu. A frente da presidência da empresa, Vera Ribeiro seguiu os passos do marido e a empresa continuou inovando e atendendo com sucesso o crescimento do mercado, além de conquistar prêmios importantes. A mais de uma década a empresa atua além das fronteiras do Brasil, exportando seus produtos para diversos países da África, Oriente Médio e da América Latina. A empresa foi premiada e foi destaque em publicações, como ‘100 Melhores empresas para se trabalhar no Brasil’ e ‘30 Melhores empresas para a mulher trabalhar’, da revista Época, em 2006; ‘As 200 Pequenas e Médias Empresas Que Mais Crescem No Brasil’, da revista Exame, em 2015; ‘Melhores do Agronegócio – As 10 melhores do Setor Saúde Animal’, Anuário do Agronegócio 2015, revista Globo Rural; além de ter sido vencedora na categoria ‘Produtos Veterinários’ do Anuário do Agronegócio da Revista Globo Rural, em 2016, e na categoria ‘Saúde Animal’ do Anuário do Agronegócio da Revista Globo Rural, em 2018.

“O sentimento é um só, o de agradecimento pela grande oportunidade de ocupar a direção da Vetnil, junto a amigos funcionários, colaboradores e nossos parceiros, médicos veterinários, tutores, cuidadores. É uma honra e um privilégio poder colaborar para dar uma vida melhor para nossos queridos animais. O amor pelos animais permeia toda a história da empresa e de nossa família. Ao pensarmos no novo slogan ‘Vetnil – Parceira de quem cuida’, juntamente com o novo logo, queremos inspirar nossos funcionários a continuar nesse caminho de oferecer produtos inovadores, baseados em desenvolvimento e pesquisa, e de qualidade para o bem-estar e saúde dos animais. Reconhecemos a força de tudo o que construímos ao longo de nossa história. Alcançamos o sucesso e a excelência em novos mercados e estamos orgulhosos por fazer parte dessa comunidade que tem como missão o cuidado e a promoção da saúde animal”, afirma a presidente da Vetnil, Vera Ribeiro.

Sobre a Vetnil

