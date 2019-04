Top Center Shopping realiza Caça aos Ovos digital e sorteio online para a Páscoa

“Caça aos Ovos” e sorteio misturam os ambientes real e virtual em parceria com a loja Cacau Show

Já no clima da Páscoa, o Top Center Shopping promove ações com prêmios especiais da loja Cacau Show aos clientes. Os visitantes podem curtir uma celebração ainda mais doce com um sorteio online e uma caça aos ovos inovadora, feita em parceria com o ZipZ App. As ações acontecem no mês de abril.

De 05 a 14 de abril, o Shopping, em parceria com a Cacau Show, promove um sorteio de uma cesta de produtos da marca, com vários presentes, como: Uma Cesta tamanho P, um Coelho de Pelúcia, uma Caneca, uma Caixa de Coelhos e Ovinhos de Chocolate, um Ovo de Páscoa Dreams e um Trio Gourmet Brigaderia – cascas de chocolate ao leite recheadas com os sabores: cocadinha, brigadeiro e casadinho.

Para participar, é simples: basta curtir a foto oficial do sorteio, que será postada na página de Instagram do Top Center Shopping no dia 05/04, fazer um comentário no post oficial marcando o perfil de um amigo, seguir a página @topcentershopping, e deixar a conta do perfil pública. Após realizar estas etapas, o participante deve encaminhar, via direct no Instagram, seu endereço de e-mail para que seja possível confirmar a participação do usuário na promoção. Lembrando que é permitida a realização de apenas um comentário por perfil.

Além disso, o Shopping promove uma Caça aos Ovos moderna e inovadora. Também em parceria com a Cacau Show, e com o aplicativo ZipZ, dos dias 15 a 18 de abril será realizada a ação digital e física. Para o cliente participar da caça, ele deverá realizar algumas tarefas como: baixar o ZipZ App no celular, reservar o prêmio disponível na loja virtual de Páscoa do Top Center Shopping dentro do aplicativo e ir ao empreendimento nos dias e horários indicados e participar da busca pelos chocolates.

Na chegada ao Shopping, o participante deverá procurar pelo totem que contém todas as dicas sobre a caça, localizado no Piso Paulista ou procurar nas redes sociais do Shopping as dicas a respeito do local onde estão escondidos os cartões com QR Codes, que o cliente poderá escanear a partir do aplicativo ZipZ resgatar seu brinde e retirar o prêmio na loja da Cacau Show, também localizada no Piso Paulista. Entre os prêmios estão: 10 Coelhos artesanais, 10 Cubos (com bombons de chocolate ao leite com recheio de sabor brigadeiro), 10 caixas de Coelhos e Ovinhos de chocolate, além de 10 ovos do famoso Dreams 5 Chocolates.

“Nesta Páscoa, a nossa proposta é explorar o espírito aventureiro de nossos clientes para garantir prêmios incríveis a cada participante. A partir dessa integração, a ideia é proporcionar momentos divertidos e uma experiência diferenciada em parceria com a Cacau Show, que é referência no segmento”, comenta Vanessa Casagrande, Gerente Geral do Top Center Shopping.

O regulamento completo das ações pode ser encontrado no site www.topcentershopping.com.br. O Top Center Shopping fica na Av. Paulista, 854, Bela Vista, São Paulo/SP.

Sobre o Top Center Shopping

Localizado no coração da Avenida Paulista há mais de 40 anos, o Top Center Shopping oferece ao público praticidade, compras, experiências e bons momentos em um só lugar. Com 6.557 m² de ABL (Área Bruta Locável) e 85 lojas variadas, como: Forever 21, Decathlon, MAC, Starbucks, Bacio di Latte, entre outras, o empreendimento possui localização privilegiada entre as estações de metrô Trianon-Masp e Brigadeiro e atrai cerca de 9.500.000 visitantes ao ano.

Fn | Hatsur | Comunicação Integrada