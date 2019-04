Vereadores prestigiam entrega de veículos e maquinário para secretarias de Costa Rica

Por Cassiane Mews

Os vereadores costarriquenses Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), Ailton Martins de Amorim (MDB) e Lucas Lázaro Gerolomo (PSB), prestigiaram a entrega de veículos e maquinário que vão atender às necessidades da população de Costa Rica-MS. O prefeito do município, Waldeli dos Santos Rosa (MDB), promoveu a entrega de uma ambulância, uma caminhonete L200, uma motoniveladora, uma camionete F-350, dois ônibus, patrulha mecanizada – composta por trator e implementos agrícolas – e uma camionete S-10 na última sexta-feira (05/04), na Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Representado o Legislativo de Costa Rica, o primeiro-secretário da Câmara Municipal, Juvenal da Farmácia, destacou a importância da parceria entre os poderes Executivo e o Legislativo da cidade. “Esta Casa de Leis é parceira da prefeitura de Costa Rica. Hoje prestigiamos a realização de uma grande conquista que vem atender os anseios da população”, comentou o vereador.

Os veículos e maquinário foram adquiridos com recursos próprios, estaduais e também federais com apoio do então senador Waldemir Moka, do ex-deputado federal e secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, e da deputada federal licenciada e Ministra da Agricultura, Teresa Cristina.

Os veículos e o maquinário atenderão às secretarias de Saúde, Obras Públicas, Educação, Agricultura e Desenvolvimento e Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura.

MAIS UMA PATRULHA MECANIZADA

Em Campo Grande-MS, na quinta-feira (04/04), os vereadores Rayner Moraes (PR), Juvenal da Farmácia e Lucas Gerolomo se reuniram com a Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Adriana Aparecida Mansano Rosa, e com o engenheiro agrônomo do MAPA, Marco Antônio Oliveira, em busca de mais uma patrulha mecanizada para atender os pequenos produtores do município.

