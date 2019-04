Pedro Sabie, Iquinho Facchini, Raul Aragão e Isabela Soller promovem 2ª edição do Festival “Lipstick”

Com line-up recheado de artistas, o evento acontece no próximo sábado, 13 de abril, em São Paulo

Trazendo como tradição o secret spot, o Festival “Lipstick” idealizado por Iquinho Facchini, em parceria com o Dj Pedro Sabie, Isabella Soller e Raul Aragão, promete se tornar um festival eletrônico com atrações de peso e inesquecível em sua segunda edição, que acontece dia 13 de abril a partir das 16h.

Além de muita música eletrônica, o evento promete interações de verdade, com uma composição completa de som, iluminação e mapping, produzido pela Stage Produções. Além do agito do Dj Pedro Sabie, a segunda edição receberá artista como Phillipi, Carol Razuk, Kurc, Jun Honda, Marcel Mangione, Mascaro.

Os ingressos são vendidos pelo site http://www.eventbrite.com.br com valores a partir de R$ 100,00. O local será revelado apenas um dia antes.

Serviço Festival Lipstick

Data: sábado, 13 de abril

Horário: a partir de 16h

Local: Surpresa

@festivallipstick

Serviço Pedro Sabie:

Site Oficial: www.pedrosabie.com.br

E-mail: contato@pedrosabie.com.br

Telefone: 55 11 3045-1453

http://soundcloud.com/pedro-s-sabie

http://www.facebook.com/pedro.sabie http://twitter.com/pedro_sabie

Site Oficial Stage Produções: www.producoesstage.com.br

E-mail Stage Produções: contato@producoesstage.com.br