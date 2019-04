Agrônomos da Comigo ensinam como fazer o controle de ervas daninhas em pastagens durante a Tecnoshow

Prazo ideal para o manejo termina em maio e agropecuaristas devem ficar atentos para aplicação de insumos dentro do período chuvoso para melhores resultados

Não é de hoje que as plantas daninhas são grandes inimigas do produtor rural. Além de serem responsáveis pela baixa produtividade das pastagens brasileiras, as ervas daninhas também podem, ao serem consumidas, causar intoxicação e, até mesmo, a morte de animais. Nesta edição da Tecnoshow, os engenheiros agrônomos Rodolfo Colombini e Leonardo Bastos prepararam uma palestra para apresentar aos produtores técnicas de controle com uso de herbicidas e manejo de pastagens.

Segundo Colombini, existem dois métodos para controle: químicos (herbicidas) e mecânico, dependendo dos tipos e da densidade de plantas a serem controladas. “Hoje nós temos no mercado o Planador XT, uma nova tecnologia em herbicidas, utilizado no controle de pragas duras, que se distingue por sua formulação química, composto por ingredientes ativos mais concentrados e sinérgicos. Isso permite o uso de menores doses por hectare, trazendo controle mais eficiente das plantas daninhas de difícil controle”, explica. Também é possível fazer a roçagem ou mesmo arrancar manualmente as plantas invasoras, dependendo do tamanho da área.

Ele conta que o cooperado da Comigo, hoje, já conta com todo suporte da equipe técnica de pastagens, para ações de combate a esses tipos de pragas, que faz todo o mapeamento da propriedade, identificando quais tipos de plantas invasoras existem e dá todas as orientações necessárias para o controle. O agrônomo também alerta para que o produtor esteja atento durante todo o ano porque muitas ervas daninhas são perenes. “As pragas duras ficam o ano todo e se tornam arbustos. Já as herbáceas, que são anuais, como por exemplo, a vassoura e o fedegoso, ocorrem mais nos períodos chuvosos”. Ele esclarece que para esse segundo tipo de pragas, a aplicação de herbicidas deve ser feita até o mês de maio, durante o período chuvoso, e, antes que as plantas produzam sementes. “No caso do herbicida folear, para se obter melhor efeito é necessário ter umidade no solo. Então, é importante que seja feito enquanto está chovendo. Já o herbicida localizado pode ser feito o ano todo”, diz. Para mais informações sobre controle de pragas e ervas daninhas, o cooperado pode entrar contato com o setor de pastagens da Comigo.

FICHA TÉCNICA

18ª TECNOSHOW COMIGO

Data: 08 a 12 de abril de 2019 (segunda a sexta-feira)

Local: Centro Tecnológico COMIGO (CTC) – Rio Verde – GO (Anel Viário Paulo Campos, Km 7, Zona Rural)

Horário: 8 às 18 horas

Serviço: Geração e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Exposição de Máquinas e Equipamentos, Palestras, Exposição de Animais e Dinâmicas de Pecuária.

Site: www.tecnoshowcomigo.com.br | Twitter e Instagram: @tecnoshowcomigo

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA

Assessoria de Comunicação da COMIGO

Wêuller Freitas – (64) 3611-1522 / 99627-9897

Bruno Kamogawa – (64) 3611-1690 / 99282-2213

Samir Machado – (64) 3611-1647 / 99941-2288

Voltz Comunicação – Assessoria de imprensa da TECNOSHOW COMIGO

E-mail: tecnoshowcomigo@gmail.com ou imprensa@tecnoshowcomigo.com.br

Renan Rigo – (62) 98522-6645

Gabriela Louredo – (62) 99396-9342

Lucas Rafael – (62) 98209-5018

Thalita Braga – (61) 99672-8157

Fernando Dantas – (62) 99227-2631

Link para fotos: http://bit.ly/tshow19-fotos