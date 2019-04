Manejo Consciente é alternativa de resistência a pragas no solo

Em palestra conduzida por especialistas na 18° Tecnoshow Comigo, o manejo sustentável do solo pode ser uma ótima opção para contornar problemas

Soluções sustentáveis contra pragas e doenças de cultivo são destaque durante a 18ª edição da Tecnoshow Comigo. Considerado o maior evento de tecnologia rural da Região Centro-Oeste e um dos maiores do País, a feira viu a necessidade de debater o assunto como forma de instrução aos produtores rurais. O debate ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 10 de abril, e teve a presença do pesquisador, agrônomo e especialista em plantas Jaime Maia, e do pesquisador da Embrapa José Ednilson Miranda, que é entomologista e desenvolve estudos focados em insetos e pragas.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nematologia (SBN), os nematoides causam prejuízos de R$ 35 bilhões ao ano para o agronegócio brasileiro. Apenas na produção de soja, as perdas são estimadas em R$ 16,2 bilhões, de acordo com a instituição.

A fala do especialista e pesquisador da Embrapa José Ednilson focou na importância do manejo consciente. “Quanto menos causarmos o desequilíbrio mais teremos uma agricultura sustentável”, destacou. Para ele, entender o cenário e as necessidades do manejo integrado e não utilizar somente produtos químicos é um diferencial.

Já para Maia, o principal problema do manejo em alguns casos está diretamente ligado a escolha do produto adequado. “O produtor muitas vezes resiste em aceitar a troca da cultivar por não ser a mais produtiva naquele momento, priorizando a quantidade e não a qualidade da colheita”. Outro ponto relevante e de suma importância enfatizado pelo consultor é a falta do acesso à informação por parte dos produtores. Apesar da gama de produtos genéticos disponíveis no mercado e de todo o conhecimento em pesquisa para controle das pragas já realizado, o empresário rural precisa compreender, segundo o especialista, que a prevenção não vem de produtos e sim do conhecimento.

O consultor Jaime Maia ainda conclui: “Todo ano o problema é o mesmo, nós temos que aprender a lidar com a praga. Não tem como eliminar a praga. A gente lida com ela tirando sempre o seu alimento. Escolher a melhor cultivar para plantar e não plantar aquelas que são mais favoráveis. Tem diversas opções no mercado que são menos favoráveis.”

Sobre a Tecnoshow Comigo

Há 18 anos nasceu o conceito da feira de tecnologia rural, que logo passou a ser um referencial em todo o Centro-Oeste. A cada edição, a feira, hoje denominada Tecnoshow Comigo, não só apresenta experiências tecnológicas realizadas por diversas instituições de pesquisa, de ensino e outras empresas que auxiliam o produtor rural, mas reúne expositores de grandes segmentos do setor agropecuário, em uma área montada em 60 hectares com completa infraestrutura. Mais informações em www.tecnoshowcomigo.com.br.

FICHA TÉCNICA

18ª TECNOSHOW COMIGO

Data: 08 a 12 de abril de 2019 (segunda a sexta-feira)

Local: Centro Tecnológico COMIGO (CTC) – Rio Verde – GO (Anel Viário Paulo Campos, Km 7, Zona Rural)

Horário: 8 às 18 horas

Serviço: Geração e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Exposição de Máquinas e Equipamentos, Palestras, Exposição de Animais e Dinâmicas de Pecuária.

Site: www.tecnoshowcomigo.com.br | Twitter e Instagram: @tecnoshowcomigo

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA

Assessoria de Comunicação da COMIGO

Wêuller Freitas – (64) 3611-1522 / 99627-9897

Bruno Kamogawa – (64) 3611-1690 / 99282-2213

Samir Machado – (64) 3611-1647 / 99941-2288

Voltz Comunicação – Assessoria de imprensa da TECNOSHOW COMIGO

E-mail: tecnoshowcomigo@gmail.com ou imprensa@tecnoshowcomigo.com.br

Renan Rigo – (62) 98522-6645

Gabriela Louredo – (62) 99396-9342

Lucas Rafael – (62) 98209-5018

Thalita Braga – (61) 99672-8157

Fernando Dantas – (62) 99227-2631

Link para fotos: http://bit.ly/tshow19-fotos