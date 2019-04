Governador do Tocantins visita Tecnoshow Comigo e ressalta qualidade, beleza e organização da feira

Acompanhado de comitiva formada por secretários e deputados estaduais, Mauro Carlesse conheceu a estrutura da feira e fez convite para Agrotins 2019

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, visitou pela primeira vez nesta quarta-feira, dia 10 de abril, a Tecnoshow Comigo, em Rio Verde (GO). Acompanhado de uma comitiva formada por secretários de governo e deputados estaduais do Tocantins, Carlesse disse que ficou impressionado com a estrutura da maior feira de agronegócio do Centro-Oeste e uma das maiores do País, e que na edição 2018 movimentou R$ 2,5 bilhões de reais.

“Fiquei muito encantado com a qualidade, beleza e organização”, destaca. Carlesse visitou o estande da Comigo, onde foi recebido pelo presidente da Cooperativa, Antonio Chavaglia, pelo prefeito Paulo do Vale e outras autoridades.

O governador do Tocantins aproveitou a ocasião para fazer um convite aos produtores rurais e expositores para participarem da feira Agrotins 2019, que será realizada entre os dias 7 e 11 de maio no Parque Agrotecnológico de Palmas. “A nossa feira é grande, mas tem muito o que aprender. Eu vim com secretários e deputados para visitar e olhar o que temos no nosso vizinho para levar para o nosso Estado do Tocantins”, reforçou.

Sobre a Tecnoshow Comigo

Há 18 anos nasceu o conceito da feira de tecnologia rural, que logo passou a ser um referencial em todo o Centro-Oeste. A cada edição, a feira, hoje denominada Tecnoshow Comigo, não só apresenta experiências tecnológicas realizadas por diversas instituições de pesquisa, de ensino e outras empresas que auxiliam o produtor rural, mas reúne expositores de grandes segmentos do setor agropecuário, em uma área montada em 60 hectares com completa infraestrutura. Mais informações em www.tecnoshowcomigo.com.br.

FICHA TÉCNICA

18ª TECNOSHOW COMIGO

Data: 08 a 12 de abril de 2019 (segunda a sexta-feira)

Local: Centro Tecnológico COMIGO (CTC) – Rio Verde – GO (Anel Viário Paulo Campos, Km 7, Zona Rural)

Horário: 8 às 18 horas

Serviço: Geração e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Exposição de Máquinas e Equipamentos, Palestras, Exposição de Animais e Dinâmicas de Pecuária.

Site: www.tecnoshowcomigo.com.br | Twitter e Instagram: @tecnoshowcomigo

