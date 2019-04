Empresas apostam na venda de tecnologia baseada na agricultura de precisão, durante a Tecnoshow Comigo

Sistemas apresentados estão cada vez mais otimizados e ajudam produtor na tomada de decisão, gerenciamento da fazenda e aplicação correta de insumos

Que o agronegócio é precursor de novas tecnologias, não é novidade nenhuma. Mas cada vez mais o setor tem se superado e investido em sistemas automatizados, capazes de responder às demandas específicas de cada fazenda. A chamada Agricultura de Precisão, baseada em instrumentos e sensores para levantar dados que direcionem tomadas de decisão, já é uma realidade cada dia mais presente no maquinário do produtor rural e, durante a Tecnoshow Comigo, pode ser evidenciada em diversas tecnologias apresentadas ao longo dos cinco dias de feira.

Há 21 anos no mercado de gestão de negócios agropecuários, a empresa Agro1 apresenta ao público da Tecnoshow, por exemplo, dois softwares: o AgroGestão, que auxilia na gestão de fazendas, e o aplicativo Aqila (celular e painel web) desenvolvido para o monitoramento de lavouras. Já a Agrosystem trouxe para a feira o novo módulo Isobus da Dickey-John (ISO 6). O produto possibilita o monitoramento avançado de sementes e ajuda o produtor rural a otimizar o uso da plantadeira, proporcionando maior produtividade.

Também presente na feira, a Drakkar atua com agricultura de precisão e agricultura digital há 13 anos e apresenta em seu terceiro ano de participação soluções de taxa de variável de sementes, correlação nutricional de mapa de colheita com a produção, gestão de dados, entre outros serviços. Outra empresa que volta seus serviços para a Agricultura de Precisão é a Fleshtel que apresenta a tecnologia de softwares de gestão aplicada a indústrias e a veículos com foco em geoprocessamento, como sistemas digitais GPS com monitoramento em tempo real.

Outra que aposta nesse tipo de tecnologia é a Geo Agri, que trouxe a trimble, que inclui soluções em direcionamento automático para todas as necessidades dos produtores, com sensores óticos de ponta, além de uma linha de drones com diferenciais exclusivos. Novidade, também, são as soluções em estações meteorológicas que podem ser vistas de perto em espaço montado na feira.

A Jacto mostra em seu estande a sua linha de precisão e pulverização, como o novo pulverizador automotriz Uniport 3030 EletroVortex que combina a assistência de ar nas barras de pulverização com o carregamento eletrostático das gotas. E a J.Assy Agrícola apresenta em seu estande todas as tecnologias de plantio disponíveis no seu portfólio ao produtor: dosador de sementes mecânico, dosador de sementes pneumático, sensores de fluxo de adubo e grão finos e discos de plantio. A atração principal da empresa na Tecnoshow é o sistema elétrico para o dosador mecânico (Titanium Elétric).

Estreando na feira, a RGIS, que atua como provedora de soluções para gestão de estoques, apresenta aos visitantes soluções tecnológicas para medição de silos, granel e processos de medições, auditorias, gestão de ativos e estoques. E a Saframax aposta em equipamentos tecnológicos para a agricultura de alta precisão com todo o seu portfólio, que conta com produtos precisos para o aumento da produtividade para o agricultor. Além disso, a Tecnoshow Comigo apresenta um espaço para startups, a Fazenda Conectada, que também reúne novos negócios com base na agricultura de precisão.

Sobre a Tecnoshow Comigo

Há 18 anos nasceu o conceito da feira de tecnologia rural, que logo passou a ser um referencial em todo o Centro-Oeste. A cada edição, a feira, hoje denominada TECNOSHOW COMIGO, não só apresenta experiências tecnológicas realizadas por diversas instituições de pesquisa, de ensino e outras empresas que auxiliam o produtor rural, mas reúne expositores de grandes segmentos do setor agropecuário, em uma área montada em 60 hectares com completa infraestrutura. Mais informações em www.tecnoshowcomigo.com.br.

FICHA TÉCNICA

18ª TECNOSHOW COMIGO

Data: 08 a 12 de abril de 2019 (segunda a sexta-feira)

Local: Centro Tecnológico Comigo (CTC) – Rio Verde – GO (Anel Viário Paulo Campos, Km 7, Zona Rural)

Horário: 8 às 18 horas

Serviço: Geração e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Exposição de Máquinas e Equipamentos, Palestras, Exposição de Animais e Dinâmicas de Pecuária.

Site: www.tecnoshowcomigo.com.br | Twitter e Instagram: @tecnoshowcomigo

