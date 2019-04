Tecnoshow Comigo abre espaço para debates sobre a criação de peixes

Zootecnista e consultor técnico da Comigo abordou cuidados necessários com manejo e alimentação de peixes carnívoros e onívoros

O zootecnista e consultor técnico da Comigo, Alexandre Wakatsuki, ministrou palestra nesta quarta-feira, dia 10 de abril, na Tecnoshow Comigo sobre o tema: “Nutrição e alimentação de peixes de água doce”. Ele repassou orientações gerais aos piscicultores, estudantes e profissionais da área sobre os cuidados relacionados ao manejo e alimentação de peixes carnívoros e onívoros (que exploram alimentos animais e vegetais), além de abordar algumas falhas que podem comprometer a produção.

“Na realidade, o que eu vejo é que as pessoas não têm muito conhecimento para seguir uma curva de crescimento. É preciso fazer um planejamento da piscicultura, da parte de produção e, também, aplicar melhor essa condição de quantos tratos por dia, se vai ser num sistema mais intensivo ou menos intensivo. No caso da tilápia, por exemplo, a gente consegue trabalhar com alimento natural. Então, você não precisa ser totalmente dependente do alimento artificial”, diz.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Aquicultura (Abraq), Goiás produziu 34 mil toneladas de peixes em 2016. A tilápia corresponde à fatia de 40% do total de pescados. Alexandre lembra que, no ano passado, o setor enfrentou uma crise. “A produção de tilápia cresceu demais, alguns frigoríficos fecharam”, comenta.

O consultor técnico da Comigo faz um alerta aos piscicultores sobre a necessidade de analisar melhor o mercado e estimular o consumo interno. “Vejo que os produtores, na parte de comercialização, acabam se embananando um pouco. Acho que falta profissionalismo na parte de mercado e o grande problema nosso hoje é alavancar consumo para ter um rendimento melhor”, analisa. O especialista também recomenda: “O produtor fica muito voltado da porteira pra dentro. Precisamos estar mais voltados da porteira pra fora”.

Sobre a Tecnoshow Comigo

Há 18 anos nasceu o conceito da feira de tecnologia rural, que logo passou a ser um referencial em todo o Centro-Oeste. A cada edição, a feira, hoje denominada Tecnoshow Comigo, não só apresenta experiências tecnológicas realizadas por diversas instituições de pesquisa, de ensino e outras empresas que auxiliam o produtor rural, mas reúne expositores de grandes segmentos do setor agropecuário, em uma área montada em 60 hectares com completa infraestrutura. Mais informações em www.tecnoshowcomigo.com.br.

