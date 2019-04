OPEN SEJUVEL DE VÔLEI DE PRAIA acontece neste sábado (13) e inscrições serão gratuitas

A isenção das taxas abrange duplas de outros municípios e encoraja atletas com pouca experiência em participar dos jogos

Acontece no próximo sábado (13), o 1º OPEN SEJUVEL DE VÔLEI DE PRAIA em Três Lagoas. Esta é a primeira competição esportiva realizada pela Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (SEJUVEL) em 2019, que visa abrir espaço para atletas de vôlei de praia do Município e outras cidades, valorizando o atleta e expandindo a modalidade.

A novidade é que a Secretaria decidiu não cobrar pela taxa de inscrição das duplas. O diretor de esportes, Breno César, explica que a isenção amplia a oportunidade de participação para um público maior. “Sem a cobrança da taxa, atletas com pouca experiência e até de municípios distantes terão maior interesse em competir no Open. É uma oportunidade para todos e um grande mérito para a SEJUVEL poder expandir o esporte que está sendo bem destacado em Três Lagoas”, disse Breno.

Serão aceitas duplas masculinas e femininas formadas por atletas com idade acima de 12 anos. As inscrições podem ser realizadas, antecipadamente, na sede da SEJUVEL, localizada à Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa ou no dia da competição. O OPEN está marcado para iniciar às 7h, nas caixas de areia da Orla da Lagoa Maior.