Eli Lilly abre primeiro programa de estágio em 2019

SÃO PAULO, 11 de abril do ano 2019 – A Eli Lilly do Brasil iniciará, a partir do dia 25 de março, as inscrições para a primeira etapa de seu Programa de Estágio 2019. No total, serão disponibilizadas 25 vagas em diferentes áreas de atuação, dentre elas: farmácia, marketing, administração, economia, contabilidade e engenharia de produção. Com duração de dois anos, o estágio é uma oportunidade prática que o selecionado terá para conhecer de perto a rotina da companhia e participar ativamente da implementação de projetos. A Lilly busca profissionais dedicados aos valores organizacionais de excelência, integridade e respeito pelas pessoas, além de potencial de desenvolvimento de habilidades em um ambiente corporativo. A companhia também aposta em um perfil que esteja disposto a descobrir novas formas de cumprir seu propósito organizacional, com foco no desenvolvimento de terapias e tratamentos que façam diferença e impactem positivamente na qualidade de vida das pessoas. Durante o período de estágio, o estagiário terá oportunidade de conhecer de perto e participar ativamente da rotina da companhia. “Muitos de nossos profissionais iniciaram a sua carreira através do programa de estágio e trazem hoje contribuições significativas para o sucesso e a transformação continuada da nossa organização. Este é um símbolo do nosso comprometimento com o processo de desenvolvimento de estagiários e que estabelece a fundação para carreiras dedicadas ao alto desempenho com alta integridade”, explica Isabela Pires, Diretora de Recursos Humanos da Lilly. Pré-requisitos Superior em andamento com previsão de conclusão a partir de Dezembro de 2019 (período matutino ou noturno);

Inglês intermediário/avançado;

Bons conhecimentos de Pacote Office;

Disponibilidade para estagiar na região do Brooklin – São Paulo/SP;

Carga horária: 30 horas semanais (horário flexível). Remuneração e Benefícios Bolsa auxílio acima do mercado;

Restaurante no local;

Vale transporte ou estacionamento no local;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida em grupo;

Reembolso de medicamentos;

GymPass;

Bônus de final de ano. Sobre a Eli Lilly and Company A Lilly é uma empresa líder global em saúde que une cuidado com descoberta para melhorar a vida das pessoas em todo o mundo. Fundada há mais de um século por um homem comprometido em criar medicamentos de alta qualidade para necessidades reais e, hoje, continuamos fieis a essa missão em nosso trabalho. Em todo o mundo, os funcionários da Lilly trabalham para descobrir e dar vida a medicamentos para aqueles que precisam deles, melhorar o conhecimento e gerenciamento de doenças, e contribuir com as comunidades por meio de filantropia e voluntariado. Para saber mais sobre a Lilly, visite o site www.lilly.com.br. Serviço:

Ação: Abertura do Programa de Estágio Lilly 2019

Período: 25 de março a 23 de abril

Inscrições: vagas.com.br/v1858811 Fn | Tino Comunicação