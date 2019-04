Curso voltado para comportamento do consumidor e market trends abre inscrições

Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento acelerado de informações, o comportamento do consumidor de redefini quase que diariamente. Por isso, é necessário ficar atento aos filtros e intimidades que o público cria com os produtos e serviços, a fim de acompanhar os movimentos e evoluções corriqueiras. Pensando nesse modelo de sociedade, o professor pela ESPM e palestrante de estratégias de marketing, Gabriel Rossi, analisa e desenvolve dados sobre as pesquisas acerca da relação entre os consumidores e as marcas. “Temos que entender o comportamento do consumidor na esfera digital. Como também sobre a ciência da compra que nos mostra gatilhos que fazem com que o consumidor se torne um cliente leal”, ressalta. O objetivo do curso levantar possíveis entendimentos sobre as mudanças nos valores culturais pelas quais o mundo está passando junto com a forma com que consumimos. Além de como esse atual cenário impacta o mercado, as oportunidades que surgem e os desafios que temos pela frente. Para Gabriel há muito o que aprender e ser feito. “Abordaremos questões referentes ao consumo transversal, postgender e as peculiaridades de cada geração de consumo. Devemos pensar nas mudanças geracionais em tempos de redes sociais e na reconstrução da própria identidade que essa relação propõe”, destaca. A ideia geral é que nos dias atuais é necessário criar novos horizontes para as constantes evoluções tanto das marcas, como da gestão de marketing e a recepção dos consumidores por parte dos produtos. O curso é dividido em três programas: Comportamento do Consumidor e Inovação, Os Segredos das Marcas Vendedoras do Século 21, Fator Cool & Trend Forecasting. Sua metodologia será dividida em duas formas, a teórica com aula dinâmica, introdução de conceitos e análises estratégicas e a cases com contratos atuais nacionais e internacionais. Gabriel informa que “O curso é voltado para empreendedores, publicitários, gestores de empresas, profissionais de marketing, pessoas em busca de recolocação no mercado, estudantes e demais interessados em uma perspectiva inovadora dos negócios”, finaliza. Mais informações em: http://www.espm.br/educacao_continuada/comportamento-do-consumidor-e-market-trends/ Serviço Quando: Sábado, 18 de maio de 2019 das 09h às 17h. Local: R. Joaquim Távora, 1240 – Vila Mariana, São Paulo – SP. Sobre Gabriel Rossi Professor da ESPM, palestrante profissional em marketing, estrategista especializado na construção e no gerenciamento de marcas e reputação e diretor-fundador da Gabriel Rossi Consultoria, com passagens por instituições como Syracuse/Aberje, Madia Marketing School, University of London e Bell School. Especialista convidado para lecionar no curso de extensão da Fundação Escola de Sociologia e Política (FESP) e na pós-graduação de Marketing da USP. Referência de mercado, Gabriel é, atualmente, o profissional no País mais requisitado pela grande mídia (mainstream) para falar sobre marketing. É citado extensivamente, sendo colunista de portais de destaque, como Mundo de Marketing. Possui diversos artigos e estudos publicados no Estadão, em o Globo, Brasil Econômico, Correio Braziliense, JT, UOL, HSM e colabora com veículos como Band News TV, Folha de S. Paulo, Revista Nova, Veja, Portal G1, entre inúmeros outros. Rossi e sua equipe atuam tanto no campo político como no empresarial, trabalham com empresas internacionais, como Petrobras, The Marketing Store e Tetra Pak, além de serem candidatos ao Senado Federal. Rossi participou de momentos históricos importantes, como o comentarista especial da TV Estadão no primeiro e no segundo turno das eleições 2010 e comentarista oficial para a rádio Eldorado. Fn | Carolina Lara