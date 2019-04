Instituto Itaquareia mobiliza bairro de Itaquá com Desafio do Lixo

A #TrashTag é uma ação que viralizou na internet e vem acontecendo no mundo inteiro com o objetivo de promover a consciência ambiental

O Instituto Itaquareia tem realizado ações pensando na preservação do meio ambiente por meio da conscientização da sociedade. Uma dessas mobilizações foi a “#Trashtag Challenge” – algo como hashtag “Desafio do Lixo”, em português – que aconteceu na manhã do último sábado (6). Esse é um desafio que tem viralizado na internet, estimulando participantes a recolher lixo de locais públicos. A intervenção promovida pelo instituto ocorreu na praça Sumiyoshi Nakaharada, no Jardim Nova Itaquá, em Itaquaquecetuba, na qual um grupo de voluntários realizou a limpeza de todo o local e arredores, registrando, em fotos, o antes e depois das condições da praça. A região sofre com enchentes devido ao córrego que passa pelo bairro. O desafio teve o apoio da Secretaria de Serviços Urbanos, que disponibilizou funcionários, caminhões e máquina para limpeza pesada. A ação, que teve duas horas de duração, contou com 20 voluntários e o auxílio de cinco funcionários para coleta do lixo. 30 sacos de lixos/resíduos foram recolhidos, além de dois caminhões de entulho. O secretário de Esportes, Ronaldo Fernandes Nava, e o secretário adjunto de Meio Ambiente, Alberto Aihara, participaram do evento. Para Diego Pereira da Silva, professor de educação física e voluntário, ações como essa são extremamente importantes, não apenas por conta da limpeza de um local, mas pelo impacto positivo gerado por meio da educação ambiental. “Não é só para o esclarecimento de quem participa, mas também para a população, que é estimulada a partir de atividades como essa. A educação é sempre a melhor ferramenta de mudança”. A estudante Giovana Daphine Frasão Novaes ficou satisfeita com o projeto e gostaria de participar de outros eventos no futuro. No entanto, ela ressalta que é necessário a contribuição dos moradores. “Foi ótimo fazer parte desse momento, mas seria bom se todos colaborassem, não jogassem lixo na rua. É algo que ajuda a fazer um mundo melhor”, lembra. A gestora de projetos do Instituto Itaquareia, Maria Flávia Casali Rossi, entende que o desafio transcendeu a repercussão via rede social. Trata-se de uma necessidade de interação com todos. “As redes sociais alavancam qualquer evento, porém, o desafio do lixo foi além de uma ação publicitária, foi mais um projeto de conscientização ambiental. Os voluntários vieram de diversas localidades, empenhados em ajudar o próximo”, aponta. Ela ainda lembrou que algumas crianças apareceram e se ofereceram para ajudar na coleta. “As crianças são multiplicadoras, elas conseguem passar o conhecimento aos mais velhos sobre importância de não jogar lixo em qualquer lugar, principalmente naquele local onde fica a praça, que é um ambiente de socialização. Um córrego passa por ali e toda vez que há chuva, ocorrem as enchentes”. Sobre o Instituto Itaquareia O Instituto Itaquareia foi fundado em 2010, sob o nome de Abaré Socioambiental, com objetivo de unir diversas ações de responsabilidade socioambiental realizadas por suas mantenedoras. O instituto é focado na sociedade já que suas atividades estão sempre voltadas para as comunidades que habitam o entorno das empresas. Seus projetos são ministrados sempre de maneira gratuita e contemplam crianças, jovens e adultos. O Instituto Itaquareia possui sete programas. São eles: Sustentável, Conheça, Solidário, Ensina, Em Ação, Para Todos e Colaboradores. Para mais informações acesse: www.institutoitaquareia.org.br. Acesse: Facebook: Instituto Itaquareia Instagram: @institutoitaquareia Site: http://www.institutoitaquareia.com.br