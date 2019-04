Equipes “caseiras” engrandecem a festa na abertura do Aloha Spirit em Ilhabela

Ilhabela já tem o posto de capital nacional da vela e agora começa a se destacar também em outros esportes náuticos. Entre eles, a canoa havaiana, que cada vez mais ganha espaço nas praias da cidade. O local oferece condições perfeitas para os treinos e a participação de atletas locais vem crescendo nos clubes da modalidade. Não por acaso, a abertura do Aloha Spirit Festival terá uma presença maciça de equipes “caseiras”.

O maior festival de esportes aquáticos do Continente será realizado de sexta-feira a domingo (12 a 14), na Praia do Perequê, em Ilhabela, e tem as provas de va’a, como um dos grandes destaques na programação. Entre as participações, dois clubes de esportes náuticos importantes da Cidade prometem uma grande festa, em várias categorias.

A Base Alpha Outdoor, na mesma Praia de Perequê, competirá com nada menos que nove equipes, entre estreantes, mistas e até super master. O Paddle Club Ilhabela, na Marina Porto Ilhabela, na vizinha Praia de Itaquanduba, terá seis times, entre eles, o campeão master da recente Volta à Ilha de Santo Amaro. Os coordenadores das duas bases falam da satisfação de competir em casa e da importância no evento em Ilhabela.

Marcelo Dias, que comanda a Base Alpha com o multicampeão Paulo dos Reis, o Paulão, destaca a importância de viver essa experiência com seus alunos onde remam todos os dias. “O Aloha Spirit é uma referência e a evolução do esporte, tanto no Brasil, quanto aqui em Ilhabela, passa muito por esse evento, que eu vi o crescimento nesses 11 anos. É muito importante para nós, que estamos situados aqui na praia do campeonato, uma honra poder participar e levar essa experiência para todos os alunos, porque são todos moradores da Ilha, não tem ninguém de fora”, diz.

Alessandro Matero, o Amendoim, um dos mais experientes atletas de aventura do País, ressalta o benefício de seus atletas competirem “em casa” perto dos familiares, amigos. “É o lugar onde treinam, se sentem à vontade. O Aloha é muito importante pela troca de experiência que proporciona, pelo alto nível técnico”, comenta Amendoim, que há dois anos mora em Ilhabela, comandando os treinos do Paddle Club, e também competirá no evento, de surfski.

O Aloha Spirit terá a cerimônia de abertura na sexta-feira (12), às 19 horas, no Espaço Conexões, na arena montada na Praia de Perequê. Além das disputas por equipes, o va’a terá provas individuais e duplas. O evento também contará com natação em águas abertas, surfski, paddleboard, waterman, stand up paddle (SUP) e a beach run, uma corrida de montanha. Fora das competições, vários atrativos e ações ambientais, culturais e sociais.

O Aloha Spirit 2019 tem os patrocínios de Corona (Ambev) e Prefeitura Municipal de Ilhabela. Apoios: Projeto Mares Limpos da ONU Meio Ambiente e Menos um Lixo. Realização: Associação Magna de Desportes e Ecooutdoor com gestão e produção da Intercult e correalização da Secretaria de Turismo de Brasília.

